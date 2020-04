No paran de trabajar en construcción: Albañiles

VALLE DE SANTIAGO, GTO. (OEM INFORMEX).- Trabajadores de la construcción no hay dejado parar labores pese a que el coronavirus a parado varias actividades en todo el municipio.

Luego de que se decretaran las diferentes medidas de salud para combatir los contagios del COVID-19, varios sectores de trabajo han dejo de operar pero esto no es el caso de el gremio de la construcción que sigue trabajando en la obras.

“Seguimos realizando los trabajos que tenemos pendientes en las casas, pues no podemos dejar de construir ya que muchas de las construcción ya cuentan con el presupuesto y no podemos detener la obra porque ya tenemos el material” Carlos Alfaro albañil.

Los albañiles son trabajadores que viven al día, que muchas de las veces no cuentan con seguro y que su salario no les alcanza para ahorrar”Vivimos la día no nos alcanza para tener muchos ahorros, por eso seguimos trabajando pues no sabemos cuánto va a durar esta situación, por eso agradecemos y trabajamos mientras no lo permitan” cometo Carlos Alfaro.

En varias colonias de la ciudad se puede ver que las construcciones en casa no han parado, “Yo ya tenía planeando mi construcción desde hace meses, mucho antes de que comenzara el coronavirus, y no la puedo parar pues donde vivo actualmente rento, y cómo va la crisis es lo que ya me quiero evitar pagar renta”, expreso Juan Oropesa