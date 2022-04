Modifican horario en el Museo de la fotografía México

Valle de Santiago, Gto.- El propietario de la fotografía México Oscar Arredondo Ramírez comentó que debido al COVID tuvieron que modificar el horario para que las personas puedan ingresar de manera gratuita para ver fotos relacionadas a los siete volcanes del municipio y de los escudos de esa ciudad al igual que de Yuriria.

Arredondo Ramírez comentó que el horario es de lunes a domingo de la una a las cinco de la tarde y anteriormente era de las 11 a las 17 horas por lo que dijo que personas de diferentes países en el mundo como de Corea del Sur, China, Japón, España, Argentina y de Estados Unidos han ido a visitar este histórico lugar. Al igual que de todos los estados de nuestro país ya que les gusta conocer lo relacionado al turismo y a las bellezas que tiene este lugar.

La fotografía que tiene más de 50 años en el municipio se localiza en la calle Juárez entre las vialidades de Carranza y Galeana muy cerca de la Presidencia Municipal, la Parroquia de Santiago Apóstol y del jardín principal en la zona centro de esta localidad.

El famoso fotógrafo que tiene una experiencia de más de 60 años tomando sus gráficas comentó que actualmente ya no toma fotos en blanco y negro como anteriormente lo hacía, sino que las toma a color y posteriormente tiene que acudir a otra fotografía que está en los portales para imprimirlas.

Valle de Santiago Continúa el programa de proximidad social en Valle de Santiago

El también el ex investigador, ex astro arqueólogo y ex delegado de turismo en el municipio de Valle de Santiago refirió que los asistentes pueden observar las fotos de la época en la que èl junto con otras personas iban a manifestarse en el cráter de la Alberca y en otros centros turísticos para pedirle a las autoridades correspondientes que detuvieran el saqueo de grava y de tierra de estos lugares.

“Estamos contentos porque en algunos lugares ya las personas no llegan en las tolvas para llevarse la tierra. Sin embargo, en otros sitios o cerros vemos con tristeza que todos los días llegan los conductores de tolvas para llevarse a diferentes municipios o ciudades del estado y de otras entidades del país material para construcción, por lo que es urgente que el gobierno del estado y el federal tomen cartas en el asunto” comentó.

Al ser cuestionado acerca de si es la primera fotografía que hubo en Valle de Santiago comentó que no ya que la primera estaba en la calle Mena y se llamaba fotografía Solís donde las personas tomaban fotos en blanco y negro. Los dueños no continuaron con el negocio debido a que no era redituable por lo que vendieron su casa, donde primero colocaron una tienda de cementos y actualmente venden piezas para baños.

“La fotografía no es redituable por lo que yo lo hago por lo que es mi oficio desde hace varios años, espero continuar con esta actividad hasta que Dios decida mi destino. Por lo cual agradezco a todas las personas que han venido a ver mi fotografía donde se encuentra la historia de diferentes bellos lugares de nuestro municipio “agregó Oscar Arredondo quien es el creador del escudo oficial de Valle de Santiago y de Yuriria.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Además, Arredondo Ramírez es fundador del club rotario internacional, de la cruz roja, el pentatlón militarizado universitario y del museo de la ciudad, entre otros.