Martha Vera, la vallense que se animó a romper paradigmas; es plomera, herrera y hace todo tipo de remodelaciones

Valle de Santiago, Gto.- Martha Vera Mendoza es una mujer que rompe todos los paradigmas, ya que en los últimos diez años ha estudiado cursos de herrería, plomería, colocar plafones, además de que ha estudiado también repostería, cocina y otros cursos, lo que le permite tener un ingreso económico al igual que ayudar a los demás.

Realiza trabajos de herrería.

Estudió herrería en noviembre de 2022, con el maestro José Luis González Escudero, en el Centro Impulso de la colonia Francisco Villa; el curso duró un año y medio, en donde aprendió diferentes temas, como lo son la soldadura con electrodos, microalambre y el uso del gas argón.

▶️ Oscar Arredondo, el hombre que volvió famoso a Valle de Santiago a nivel mundial

Al ser cuestionada sobre la forma en la que la trataron sus compañeros, debido a que era la única mujer en el grupo, contestó: “siempre me han tratado bien en todos los cursos en los que he participado, en especial cuando la mayoría de las personas son hombres, ellos se comunican y platican conmigo de manera amable; es una relación cordial, ya que tanto ellos me respetan como yo a ellos”.

También sabe de plomería

Martha Vera, quien tiene 46 años, también fue catequista en la Parroquia de Santiago Apóstol y expresó que ella también tiene conocimientos de plomería, la cual la aprendió en el DIF municipal, con el maestro José Valdivias, por lo que está agradecida con las personas que organizan el curso y con sus maestros.

En lo que se refiere a lo que aprendió en la clase de plomería, dijo que durante la capacitación fueron a las casas de sus compañeros para ver lo que tenían los baños, las tuberías, a revisar calentadores solares y los tubos de los calentadores solares, por lo que primero analizaron la teoría en clases y luego realizaban la práctica para complementar sus estudios.

También, en sus cursos aprendió lo relacionado a destapar las tazas de los baños, realizar las conexiones adecuadas para tinacos, arreglar las regaderas, limpieza de calentadores solares. Luego de haber estudiado de manera presencial el curso de plomería, actualmente sigue sus clases de manera virtual con representantes de empresas a nivel nacional e internacional.

“Ya me han contratado algunas personas para ir a sus casas a realizar trabajos de plomería, por lo cual siempre estaré muy agradecida con Dios, con mis padres y mis maestros que me han ayudado a adquirir nuevos conocimientos, al igual que con mis compañeros, quienes primero se sorprendieron al ver que soy una mujer, ellos se portaron como unos caballeros conmigo, yo quiero romper los paradigmas de que las mujeres somos solamente para estar en el hogar, las fábricas o en las oficinas trabajando” expresó.

Sus conocimientos de herrería

En lo que se refiere a las clases de electricidad, ella estudió en 2022 también en las instalaciones del Centro Impulso Social y su curso duró dos meses, donde aprendió lo básico, como lo es cambiar contactos, realizar conexiones para focos y revisar las lámparas y la base del medidor.

En esta capacitación les entregaron a todos los participantes una constancia, por lo que fue un curso básico lo cual le ha ayudado para realizar trabajos en casas de sus padres y también apoyar a sus familiares, amigos o vecinos cuando necesiten algo relacionado a la electricidad.

También aprendió a realizar macetones y porta refrescos por lo que ya algunas personas le han pedido que les elabore este tipo de artículos para tenerlos en sus casas.

Los cursos de tabla roca

Martha Vera también se inscribió en los cursos que imparte la Dirección de Desarrollo Económico en coordinación con el Instituto Estatal de Capacitación, como lo es el de instalación de tabla roca lo que le permite realizar trabajos donde las personas tienen un gran ahorro de dinero al construir con este material una casa, un techo o una barda.

Ella inició a estudiar con su maestro José Luis León en marzo de 2024, por lo que a pesar de que todos sus compañeros son hombres, siempre la han respetado y hay un ambiente cordial en el salón de clases. Esta capacitación la llevaron a cabo en las instalaciones de la Dirección de Vialidad y Transporte donde aprendió diferentes actividades principalmente lo relacionado a la instalación de muros, terminados de tabla roca con terminación de acabo para muros.

Del curso aprendió mucho, ya que fue la única mujer en el curso junto con un promedio de 18 hombres.

Sus estudios

En lo que se refiere a sus estudios, Martha Vera expresó que la primaria la estudió en la escuela Club de Leones, luego la secundaria la cursó en la Benjamín Lara y Santana y la terminó en las instalaciones del Instituto Nacional de Educación Básica (INAEBA). Posteriormente cursó el Conalep en el sistema modular donde cursó la especialidad de Informática.

Martha Vera, quien tiene 46 años de edad, señaló que posteriormente empezó a estudiar belleza en la Academia de José Luis León en la calle Manuel Doblado, donde estudió cursos de actualización con diferentes maestros, luego trabajó con un contador oúblico y posteriormente se fue a laborar a Moroleón en la Zapatería Pérez.

Sus deseos de superarse y de aprender diferentes oficios también la llevó a estudiar repostería en el año 2016, donde aprendió a preparar pasteles, cup cakes, gelatina artística, chocolatería y gelatinas con figuras de famosos, en el curso estudió con hombres y con mujeres.

También estudió un curso de panadería donde tuvo como compañeros a algunos elementos de la Zona Militar de Sarabia con quienes convivió y aprendió diferentes temas, el cual se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Impulso Social y al final les entregaron una constancia.

Finalmente dijo que ella también apoyo a los niños y a todas las personas que acuden a la Parroquia de Santiago Apóstol donde impartió catecismo y participó en liturgia, pastoral social, asesora de monaguillos, coro y evangelización.

La destacada mujer vallense refirió que estos cursos significan mucho para ella, por lo que además de ser una superación personal, es una satisfacción de compartir lo que aprendió y que les permite adquirir nuevos conocimientos.

“Siempre estaré agradecida con Dios, con mis padres José Luis Vera Silva y Evangelina Mendoza que me han apoyado y a sus maestros de plomería, herrería, tabla roca, electricidad, pastelería, repostería, cocina y belleza estos cursos me permiten conocer a nuevas amistades al igual que adquirir conocimientos que permiten ayudar al prójimo y tener un ingreso económico”, expresó.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

Por ello, dijo que a ella la motiva a seguir estudiando el tener una terapia, una distracción, una satisfacción personal, superación, conocer nuevas amistades y tener un ingreso económico, por lo cual invitó a todas las personas a capacitarse, a estudiar, a aprender oficios ya que no existen límites en la vida, por lo que ella busca es estudiar, adquirir conocimientos y ser mejor cada día.