Mantiene SAPAM reparación de tuberías

VALLE DE SANTIAGO, Gto.- Personal del organismo operador del SAPAM mantiene las reparaciones de fuga de agua potable por ello se espera que la población siga reportando las fallas potables para ser atendidas de inmediato.

La Calle Libertad esquina con Albino García de la zona centro, hace días tuvo un daño de manera considerable por lo que de forma inmediata se tomaron las medidas necesarias para que el derrame del vital líquido fuera menor.

Por ello, se les hace un llamado a la población a que siga reportando estas y todos los daños que pueden tener las tuberías o grifos de las colonias, pues la importancia de cuidar el agua no sólo es parte esencial del ser humano, sin la cual no podría sobrevivir, si no que es fuente de vida y desarrollo del resto de los seres vivos, contribuyendo al bienestar general en todas las actividades esenciales de vida.

En varias de las ocasiones que se reparan las fugas son de manera rápida, ya que los tubos potables ya están daños por el paso del tiempo, al ser viejos están perdiendo su vida de función, por lo que hay que estarlos cambiando, ante esto es importante que se hagan las denuncias ciudadanas.