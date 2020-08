Lluvias cambian semblante de sembradores

VALLE DE SANTIAGO, Gto. (OEM-Informex).- Pese a que la temporada de lluvias se atraso, los campesinos con estos últimos chubascos que han sido constantes, se encuentran con mayor esperanza para sacar sus cosechas adelante.

El temporal de lluvias se estaba retrasando, pero llegaron y el semblante de todo mundo en el campo cambió, por lo que habrá que tener en cuenta estos cambios en los próximos años.

El Presidente del Módulo de Riego, José Ramírez comento “Ya habíamos empezando el segundo riego, porque no llegaba la lluvia. Muchos maíces ya estaban amacizando, y sin humedad no iba a pesar el grano, pero ya está lloviendo y con estas no hubo necesidad de regar las tierras por lo que se ahorra unos pesos a los productores del campo”.

José Ramírez hablo sobre el panorama que se tiene en el campo, dentro de la actual temporada de primavera-verano, con siembras de maíz y de sorgo. “Se puede decir que el 80 o 90 por ciento de los productores no necesitan regar por la llegada de las lluvias, por lo que todo va bien al momento”.

En cuanto a los precios que se prevén el dirigente del Módulo señaló, “Si fuera al día de hoy los precios que marca Chicago para el maíz son de 4,150 – 4,100 la tonelada, en cuanto al sorgo anda sobre 3,800 pesos.”

Esta temporada de primavera-verano, en términos generales se pueden considerar entre buena y excelente, pese a que los temporales han cambiado por los cambios climáticos.