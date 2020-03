Lleva 49 años de zapatero Manuel Baltazar

VALLE DE SANTIAGO, Gto.- Manuel Baltazar es un zapatero Vallense que tiene 49 años poniendo suelas, tapas y tacones a los zapatos de los habitantes del municipio, comenzó desde muy pequeño a enseñarse en esta labor ya que a los diez años su padre lo emprendió a instruirse en este oficio.

Gracias a este oficio pudo sacar adelante a su doce hijos pues Don Manuel y su señora esposa Juana González Ramírez dieron la crianza a seis mujeres y seis varones, y a cada uno de ellos le dieron dentro de sus posibilidades educación y valores. “Tengo 12 hijos y Dios me dio licencia de mantenerlos aquí de los clavitos” comento don Manuel.

Solo el mayor de los hijos de don Manuel retomo el oficio de zapatero pero él se enfoca en las visitar las comunidades “Ya los doce están apartados tienen su vida y sus negocios solamente el mayor es el único que siguió mis pasos para hacer zapatero los demás son comerciantes obreros que tienen sus trabajos aparte pero sólo el mayor fue el que le enseñe este oficio” comento.

Pese a que don Manuel y su esposa Juana están diabéticos se cuidan mutuamente ya que se acompañan a todos lados,”Nunca a dejo de acompañarme ella me ayuda en lo que puede con la reconstrucción del calzado, o arrimándome el almuerzo, pero siempre hemos estado juntos y asi queremos seguir hasta que la vida nos lo permita” expreso.

Desde temprano llegan a su lugar y se acompañan durante todo el día hasta que se van de regresar a la casa, por lo general este zapatero tiende a descansar el día jueves sin embargo trata de no faltar ninguno otro día, ya que por circunstancias de la vida dos nietos están a su cargo que siendo estos a los que actualmente ayuda un poco, tanto sus estudios como en su educación.

“Reparar los calzados de mis de mis clientes me dejó una gran satisfacción ya casi cumplo 50 años remediando suelas y tacones y tapas hay muchos que llegan con zapatos bien destruidos yo se los dejó como nuevos, pues todo esto lo hago con amor mis productos los trata de comprarle la mejor calidad, voy a surtirme hasta León qué es donde mejor me venden los las suelas y los tacones, para yo poder darles a mis clientes una buena calidad en mi servicio”

“Me dice la gente que le gusta mucho mi trabajo y me busca mucho porque me gusta dejar los zapatos que me trae de la mejor manera posible, y así quiero seguir y aquí quiero estar este es mi lugar” comento

El señor Manuel junto con su esposa Juana se colocan desde muy temprano en la esquina de la calle Mena y Manuel Doblado, tiene desde el año de 1971 componiendo zapatas y lo piensan seguir haciendo hasta la vida y sus fuerzas se los permitan.