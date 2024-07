José Morales, el hermano de “El Terrible” Morales que quiere forjar futuros campeones en Valle de Santiago

Valle de Santiago, Gto.- El exboxeador y exluchador grecorromano, José Morales, quien es hijo del famoso entrenador José Morales “Olivaritos”, comentó que está contento por todas las enseñanzas de su papá, ya que gracias a sus consejos y a la educación que le inculcó actualmente tiene dos escuelas, una en el Gimnasio Municipal y otra en la Unidad Deportiva Municipal Santiago García Lira, de Valle de Santiago, donde está seguro que saldrán grandes campeones como sus hermanos Eric e Iván Morales, quien tienen diferentes campeonatos mundiales.

El entrenador José Morales comentó que fue peleador de box amateur, al igual que participó en campeonatos regionales y estatales en Tijuana, Baja California donde vivió con su familia durante varios años e incluso con todos sus familiares más cercanos y su hermano Eric “El Terrible” Morales, quien logró cuatro campeonatos mundiales de box y actualmente se dedica a la política.

“A partir de este año 2024, me regresé a vivir a Valle de Santiago, me gusta porque es un lugar tranquilo, por lo cual a partir de enero formé dos escuelas de box, ya que me gusta que los niños, adolescentes y jóvenes adquieran valores al igual que sepan defenderse ante alguna situación de peligro. Sin embargo, también los motivo para que participen en torneos nacionales e internacionales”, refirió.

José Morales participó en la lucha grecorromana

Otro de sus pasatiempos favoritos es la lucha grecorromana, la cual la practicó durante cuatro años, por lo cual representó a la ciudad de Tijuana y al estado de Baja California en diferentes competiciones y tuvo la oportunidad de competir en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Toluca y en Culiacán, Sinaloa.

Entre los premios que logró se encuentran los de campeón regional de lucha grecoromana durante dos años y campeón estatal durante tres años, donde le entregaron medallas y trofeos. Tuvo la oportunidad de irse a competir a Japón, pero perdió la pelea que le permitiría acudir a esa nación.

Se retiró por motivos personales

Posteriormente, explicó que él se retiró del box y de la lucha grecorromana por motivos personales, ya que se deprimió por la muerte de su papá José Morales, el famoso “ Olivaritos”, el cual ya le realizó un homenaje el gobierno municipal de Valle de Santiago, que encabeza el alcalde Alejandro Alanís Chávez, donde organizaron varias peleas, entre ellas las de su hermano Iván Morales, el cual ganó en esa competencia.

“Mi papá tenía muchos planes en la vida, era muy bueno y además siempre motivaba a los peleadores para quedar campeones. A mi desde los cuatro años me ponía a entrenar para ser un hombre fuerte en el futuro me decía. Fue el entrenador de todos mis hermanos, como lo es Iván, al igual que Eric, el cual obtuvo cuatro campeonatos mundiales y también logró que muchos adolescentes y jóvenes destacaran a nivel internacional“, señaló.

Su vida en Valle de Santiago

José Morales siguió los consejos de su papá y regresó en enero de este año 2024 a vivir a Valle de Santiago, para lo cual habló con el director de la Comisión Municipal del Deporte, Antonio Villanueva, y con el alcalde Alejandro Alanís Chávez para que lo apoyaron y le permitieron tener una escuela para entrenar a niños, adolescentes y jóvenes en la Unidad Deportiva Municipal Santiago García Lira y en el Gimnasio Municipal.

Al ser cuestionado acerca de los motivos por los cuales eligió entrenar en Valle de Santiago y no en grandes ciudades, como Tijuana o en otros estados del país, contestó que le gusta mucho la tranquilidad de Valle de Santiago.

“El poder ir a la Unidad Deportiva y luego al Gimnasio de manera rápida a entrenar a mis alumnos es algo muy positivo. En Tijuana hay mucho boxeo, boxeadores muy competitivos y deportistas que destacan a nivel nacional, pero sé que en Valle de Santiago voy a forjar a muchos destacados campeones no solo a nivel regional, estatal sino nacional e incluso internacional”.

El horario de los entrenamientos

Actualmente su escuela de box la dividió en dos sedes, la primera está en la Unidad Deportiva de tres a seis de la tarde y en el Gimnasio Municipal de seis a nueve de la noche, por lo cual está contento por la excelente respuesta de los padres de familia, de las personas que lo apoyan en la escuela y de todos sus alumnos que acuden de manera frecuente a entrenar para ser campeones a nivel municipal, regional y a nivel nacional.

Indicó que este deporte es muy fácil, ya que es cuestión de pegar al lado derecho o al izquierdo, tirar golpes a la cara del rival, aprender a defenderse, saber utilizar la mano derecha o izquierda, pero todo lo deben de realizar de manera rápida, lo cual se logra con entrenamiento diario, disciplina, esfuerzo, una buena dieta, pero sobre todo con una mentalidad triunfadora.

En su escuela tiene alumnos de diferentes edades, principalmente niños desde los cinco años de edad y personas mayores de 30 años, por lo cual está contento por la respuesta de la gente, ya que el box tiene diferentes beneficios.