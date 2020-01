Invita CAISES a los vallenses a la primer jornada gratuita de vasectomía

VALLE DE SANTIAGO, Gto.- El CAISES Valle te invita esté 25 de Enero a la primer jornada gratuita del año de Vasectomía a las 8 am te esperamos en Carranza 9 zona centro. Por ello se hace una atenta invitados a todo el varón que desea a asistir a la jornada.

La vasectomía es un método anticonceptivo eficaz, conveniente y permanente. Libera a tu pareja del estrés de evitar embarazos e incluso puede mejorar tu vida sexual. La vasectomía es permanente y es uno de los métodos anticonceptivos más eficaces, con una efectividad superior al 99% en la prevención de embarazos.

Este método anticonceptivo no altera las hormonas ni afecta el deseo sexual. No cambia la forma en que se siente tener un orgasmo o eyacular. El aspecto, la textura y el sabor del semen siguen siendo iguales después de una vasectomía; lo único que cambia es que no puede dejar a nadie embarazada.

La vasectomía libera a tu pareja de la carga de evitar embarazos, lo que puede fortalecer la relación y hacer que ella también disfrute más de la intimidad. El sexo puede mejorar y ser más espontáneo cuando tú y tu pareja pueden concentrarse el uno en el otro en lugar de en el método anticonceptivo.

Por ello, se les recuerda a los varones que pueden ser parte este próximo 25 del mes en curso en las instalaciones de CAISES, la documentación que se tiene que presentar es Curp o INE o Acta de nacimiento.