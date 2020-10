Inician obra en calle Ocampo de la comunidad La Magdalena

Valle de Santiago, Gto.- Con una inversión superior a los dos millones y medio de pesos el alcalde Alejandro Alanís Chávez encabezó el arranque del empedrado de la calle Ocampo, en la comunidad de la Magdalena de Araceo de este municipio.

La obra que tendrá una longitud de 83 metros lineales y mil 556 metros cuadrados, beneficiará en forma directa a 60 vecinos de la comunidad.

En su intervención el alcalde dijo que “cuando vine a visitarlos, el señor José me hizo la petición de esta calle y no se me olvidó. Realmente es una calle muy necesaria para ustedes.

Es por ello que me da mucho gusto poder cumplir con esta obra para ustedes, que sepan que en el ayuntamiento estamos para apoyarlos y que las manos de su presidente Alanís están siempre dispuestas a brindarles el apoyo que ustedes necesiten”, dijo.

Esta calle, ubicada en lo alto de esta comunidad, y difícil de transitar por ser parte del cerro, fue en respuesta a peticiones de los habitantes de esta comunidad, quienes en múltiples ocasiones había externado la necesidad de la rehabilitación de la misma, ya que es una de las principales para acceso a la comunidad, y pasa de un extremo a otro, además que es el principal acceso para los alumnos que acuden a la Telesecundaria 297.

Por su parte, Olivia Josefina García, Directora de la Telesecundaria, dijo “yo quiero darle las gracias por este apoyo ya que seremos uno de los principales beneficiados, pues para mí si era muy importante que se arreglara esta calle, ya que mis alumnos transitarán por ahí todos los días, y la verdad, tenía miedo de algún accidente, pues realmente el camino era muy difícil de andar. Además, ahora la escuela se verá mucho más bonita. Gracias de corazón, señor presidente”, expresó.

Esta calle tendrá una inversión de dos millones, 508 mil 107, con beneficio directo para 60 vecinos, con una longitud de 83.32 metros y mil 556 metros cuadrados.

La obra constará de 418.67 metros cúbicos de subrasante, 279.11 metros cúbicos de base, mil 225.15 metros cuadrados de ahogado en concreto; 231.66 metros de de guarda loza, 296.97 metros cuadrados de banqueta de concreto, 264.38 metros de guarnición de concreto, 352 metros lineales de tubería de para agua potable, 20 tomas domiciliarias, 83.32 metros lineales de tubería para drenaje corrugado y 10 descargas sanitarias.

En el lugar , bajo las medidas preventivas de la pandemia del COVID-19, y a la voz de “Juntos vamos por más”, se dieron cita además los Regidores del Ayuntamiento, Irma Serrano Roa, Ramiro Aguilar Martínez y Isaías Vargas Ramírez. También estuvieron Josefina Téllez Nava, Delegada de la comunidad, personal de la Dirección de Obras Públicas, y vecinos del lugar.