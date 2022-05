Infraccionan a más de mil 243 personas por no cumplir el reglamento de tránsito

Valle de Santiago, Gto.- En lo que val del año los elementos de tránsito municipal han infraccionado a más de mil 243 personas por no cumplir con el reglamento de esta dependencia ya sean automovilistas o motociclistas, informó José Antonio Martínez Rosales.

Además, se han registrado 280 accidentes, donde hubo 78 lesionados y un muerto en diferentes calles de la zona urbana de esta ciudad por lo que es importante seguir las recomendaciones de esta dependencia municipal y lo que establece el Reglamento de Tránsito.

El director de tránsito municipal explicó que las infracciones las han aplicado debido a que hay algunos conductores que no usan el cinturón de seguridad y por otras faltas como lo son por falta de luces delanteras y traseras al manejar en las diferentes calles de la zona urbana.

Local Continuarán con operativos de alcoholimetría

En el mes de mayo en el operativo de motos han revisado 81 unidades y han retenido a 35 unidades debido a que no portaban el casco el conductor, no traía tarjeta de circulación o no contaban con el casco los pasajeros que viajaban en la unidad.

Martínez Rosales manifestó que de enero a la fecha han implementado diferentes operativos en diversos lugares de la ciudad, por lo que han infraccionado a 38 vehículos únicamente en el mes de mayo.

El objetivo de este operativo es concientizar a la población en general acerca de todo lo relacionado con el reglamento de tránsito municipal y evitar accidentes al momento de manejar un vehículo de motor. Por lo que pidió a los conductores no manejar en estado de ebriedad y que usen el cinturón de seguridad, no usar celular al momento de conducir su vehículo.

A los automovilistas les solicitan también que traigan sus dos placas en su unidad tanto la delantera como la trasera, su licencia de manejo y la factura de su vehículo. En cambio, los de las motos deben de traer su licencia para manejar, su casco y que solamente viajen dos personas como máximo en las unidades.