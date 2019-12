Incrementa demanda del transporte público

VALLE DE SANTIAGO, Gto.- Cada temporada de asueto la demanda del servicio de taxis se incrementó, no obstante, los ruleteros explicaron que es en esta temporada de fin de año cuando la demanda aumenta hasta un 80%.

La ciudadanía busca un mejor servicio de transporte de alquiler, el servicio de transporte de Uber se ha visto saturado los últimos días, pues sus conductores consideran que la gran diferencia es el trato con la gente.





En cuanto a la tarifa indicaron que esta no se ha modificado e invitaron a reportar a quienes cobren más de los 40 pesos en que está estipulada la mínima. Para muchos trabajadores del volante, la temporada de fin de año representa la oportunidad de recibir un mayor margen de utilidad por su labor, esto debido a que la demanda aumenta de manera considerable; no obstante, algunos conductores refirieron que algunos compañeros no respetan la tarifa establecida y incrementando de cinco a 10 pesos el precio por servicio.





“En este fin de año nos va muy bien, ya que no nos damos abasto, con la demanda en las calles o los servicios que se piden por medio de las operadoras, el que quiere tener un mayor ingreso pues debe ponerse las pilas, para desplazarse rápido e ir cubriendo más servicios, aunque hay otros que en vez de ponerse a trabajar prefieren cobrar cinco o 10 pesos más por dejada” comento Mario Vázquez.

Ante ello, los trabajadores del volante invitaron a la ciudadanía a reportar este tipo de abusos, así como otras fallas en el servicio, como que el conductor vaya a exceso de velocidad, lleve la música fuerte o incluso fume dentro de la unidad.