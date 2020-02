Esperan buenas ventas por cuaresma en Valle de Santiago

VALLE DE SANTIAGO, Gto; Comerciantes del mercado Hidalgo esperan tener un incremento de entre un 80 y 90% en sus ventas durante esta temporada de cuaresma, en la que a pesar del incremento en el precio de algunos productos mantendrán los precios que se han fijado en este inicio de la temporada en apoyo a la economía de las familias salmantinas.

En cuanto a la variedad y precio de los productos que se ofertan durante esta temporada, se informó que el precio de la mojarra entera oscila alrededor de los 50 pesos, en tato el kilogramo de filete de mojarra se mantiene a 100 pesos, precios que han mantenido los comerciantes a pesar del ligero incremento que sufrieron los pescados y mariscos al inicio de la temporada de cuaresma.

En esta época de cuaresma las ventas de los productos marítimos incrementan considerablemente por lo que los comerciantes buscan ofertar buenos precios.

Así mismo, la encargado de uno de estos establecimiento, dio a conocer que una vez que concluya la época de cuaresma, se espera también un decremento en sus ventas, por ello la importancia para los comerciantes de mantener sus precios y ser una buena opción para las amas de casa, que además de buscar los mejores precios, buscarán los productos con mayor frescura.

“Las ventas después de esta temporada baja considerablemente, pero seguimos firmes en no aumentar los precios, para ser una buena opción, también a mí me gusta recomendar a mis consumidores a parte de comparar precios, se fijen en la consistencia y que tengan un olor fresco que no tengan un olor fuerte a pescado sobre todo los filetes al pescado”, comento la señora Susana Duarte.