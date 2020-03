Entregan pavimentación de calle privada Soto

VALLE DE SANTIAGO, Gto.-El Alcalde Alejandro Alanís Chávez hizo entrega de la Pavimentación de la calle Privada Soto, de la Colonia la Loma, en evento realizado con los beneficiarios de la misma este día por la tarde.

La obra tuvo un recurso de $ 362,134.09 (trescientos sesenta y dos mil ciento treinta y cuatro pesos 09 centavos), y consistió en la construcción de 158.09 m2 de pavimento a base de piedra bola de la región asentada con concreto, además de 7 registros de 60 x 40 cm. así como 64.15 Metros lineales de instalación de tubería de 2 pulgadas para red de agua potable, además de suministro e instala-ción de una luminaria con brazo metálico.

El Alcalde Alejandro Alanís hizo hincapié en la importancia de la participación social, y la atención que debe dar a Administración Municipal para hacer obras que tengan impacto directo en mejorar las condiciones de vida.

El Primer Edil Alanís comentó ante los beneficiarios que, a pesar de no ser una obra muy grande, si era una necesidad muy sentida de las familias que viven ahí: “Cuando pasábamos aquí por la Loma (la colonia), me fijaba en esta calle, y me preguntaba: ¿Por qué razón, si ha habido un proceso importante, en la Loma, a lo largo de varios años, por qué esa cale permanece con tierra?, y en una ocasión le pregunté al Director de Desarrollo urbano si había un problema con esa calle”, dijo.

El Alcalde continuó: “Con el Inge Flores (Jorge Flores Lara, Director de Obras Públicas) platicaba, no es una calle muy grande, y finalmente veo que vive algo de gente, a ojo de buen cubero veo casas, y al fondo, y niños jugando fútbol. Ve échate una vueltecita a ver qué podemos hacer”, comentó.

Los beneficiarios agradecieron al Presidente Alanís, donde comentaron que pasaron mucho tiempo pidiendo la obra, y hasta ahora se pudo realizar, y que quedó “muy bonita”.

Asimismo, hicieron énfasis que había dado muchas vueltas a presidencia municipal, a pedir esa obra por muchos años, y finalmente se pudo concretar la construcción.

En el acto, estuvieron acompañando al Alcalde Alanís el Director de Obra Pública, Jorge Flores Lara; Víctor Manuel Flores González, Director de Desarrollo Social y Rural; Jaime García, Director de Ecología; vecinos y familiares, además de público en general.