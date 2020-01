Entregan obras hidráulicas en San Roque

VALLE DE SANTIAGO, Gto.- El Alcalde Alejandro Alanís Chávez hizo entrega a la Comunidad de San Roque de un conjunto de obras hidráulicas, donde destaca el tanque elevado y el arranque de la construcción de la planta de tratamiento, que revisten una gran importancia para resarcir el problema de suministro agua que ha sufrido por años el lugar.

El Primer Edil Alejandro Alanís comentó que se tenían serios problemas de abastecimiento de agua, y el día de hoy todas las casas tienen garantizado un suministro regular en calidad y cantidad de agua potable.

Asimismo, se hizo el arranque de la planta de tratamiento, obra que va a cambiar radicalmente el estilo y las condiciones de vida de la población, ya que la mitad de la comunidad tenía que acarrear el agua, o esperar el rebombeo del agua a los tinacos.

En el evento, estuvieron presentes el regidor del H. Ayuntamiento 2018-2021, Ramiro Aguilar Martínez; el Director de Obras Públicas, Jorge Flores Lara; vecinos beneficiados y público en general.

Dato...

Tuvieron un recurso en conjunto de 5 millones 349 mil 341 pesos, y fueron la introducción de agua potable en la calle Juan Escutia, el drenaje de la calle Lázaro Cárdenas, la construcción de la planta de tratamiento y el tanque elevado, además línea de conducción y adecuación de la línea de distribución.

Al dirigirse a los vecinos, el Primer Edil Alanís Chávez comentó: “Les voy a con-fesar una cosa. Hace muchos años, como 6 u 8 años, vine a la comunidad, porque en ese momento yo trabajaba en Guanajuato, y nos llegó esa solicitud de que en la comunidad el tema del agua era un problema. Vine a visitarlos con un equipo de ingenieros, y efectivamente constatamos que había ese problema. Desgraciadamente en su momento las administraciones no pudieron atenderlo. Y cuando a mi me toca venir, pues nuevamente me externan esa misma necesidad”, dijo.

El Alcalde continuó: “Yo ya lo traía en el radar, y dije cuando estemos ahí y vamos a atorarle. Y ahorita es una realidad, que tengan esta obra tan bonita y relevante, y sobre todo un bien tan preciado como es el agua, pero que lamentablemente cada día tenemos menos”,comentó.

El tanque elevado se instaló a 15 metros de altura, con capacidad de 10 ml litros, de metal, con una inversión de 1 millón 748 mil 443 pesos

En el caso de la obra de introducción de agua potable en la calle Juan Escutia, se colocaron 163 metros lineales de tubería de dos pulgadas de PVC, con 11 tomas domiciliarias, con un costo de 147 mil 143 pesos.

En cuanto a la obra de la planta de tratamiento, esta se encuentra en construcción, además de un cárcamo de rebombeo, como primera etapa, y con un monto de 2 millones 324 mil 448 pesos.

En la obra de drenaje de la calle Lázaro Cárdenas se construyen e instalan 764.38 metros lineales de tubo corrugado de 200 mm, 15 pozos de visita, 25 registros sanitarios y 25 descargas sanitarias, con un monto de 1 millón 129 mil 306 pesos.