Entrega alcalde sillas de ruedas en Valle

VALLE DE SANTIAGO, Gto.- El Alcalde Alejandro Alanís Chávez hizo entrega de sillas de redas, andaderas, bastones y sillas para Parálisis Cerebral Infantil (PCI) a un nutrido grupo de beneficiarios de colonias y comunidades del municipio, en evento organizado en el patio de la Casa de la Cultura en la zona centro.

Este Programa, netamente municipal, tiene un recurso de más de 89,000 pesos, y hace entrega de 29 sillas de ruedas, con inversión de 53,486 pesos y un costo unitario de 1,844 pesos. Asimismo, se dieron 4 bastones y andaderas, y 4 sillas de ruedas especiales PCI, con una inversión municipal de 34,800 pesos, y con un costo de 8,700 pesos por cada unidad.

El Alcalde Alejandro Alanís Chávez se dirigió a los beneficiarios y sus familias, y comentó que todo gobierno no debe perder su rostro humano: “La verdad que me da mucho gusto estar aquí haciendo la entrega de estos implementos, que lo que buscamos es apoyarlos en su calidad de vida”, “También agradecerles la paciencia que nos han tenido”, hemos hecho un esfuerzo muy grande. El año pasado, y este también no se ve mejor, lamentablemente el Gobieno Federal nos está quitando el recurso de muchos programas que teníamos anteriormente. Eso ha hecho que tengamos que destinar recurso propio, del municipio, de la recaudación propio, para poder atender algunas acciones de infraestructura, como agua potable, calles, electrificaciones”, dijo.

El Alcalde continuó: “Yo le pedí a todas las direcciones que fuéramos haciendo algunos recortes, algunos ahorros. Y también el tema de obras públicas, algunos ahorritos. Y fue como pudimos hacer un bonchecito, un guardado para poder compras estas sillas de ruedas, estos andadores, para todos ustedes”, puntualizó.

En el evento estuvieron presentes junto al Primer Edil Alanís el Regidor del H. Ayuntamiento 2018-2021 Ramiro Aguilar Martínez; Aquiles Castañeda Castillo, Director del Sistema DIF Municipal; Carlo Cruz Rojas, Director de Educación; Manuel Romero García, Titular de Salud Municipal; además de beneficiarios, familiares y público en general.