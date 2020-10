Dan recomendaciones ante el mosco de dengue

VALLE DE SATIAGO, Gto.- A través del Caises Valle de Santiago se le da a conocer los vallenses los síntomas y mediadas que se deben de tener ante el mosquito del dengue que aun esta latente en el municipio.

Los síntomas iníciales del dengue son fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor en las articulaciones y detrás de los ojos; más tarde, pueden aparecer náuseas y vómitos.

El virus dura siete días en el cuerpo, sin embargo, el dengue es lo contrario de otras enfermedades, ya que al quinto día, cuando la fiebre desaparece y el paciente se siente mejor, es el momento de mayor riesgo. El paciente debe estar atento a los signos de alerta durante el sexto y séptimo día de la enfermedad, la muerte por dengue hemorrágico, sucede cuando las plaquetas de la persona bajan hasta 50.000, cuando lo normal es de 250.000 a 400.000.

⬇️Da clic aquí⬇️

Policiaca Localizan hombre sin vida en acotamiento frente a la comunidad La Luz

Otro caso que puede suceder es la muerte por choque de dengue, que es cuando la presión arterial baja a cero, y la persona fallece por paro cardíaco, se debe de tener en cuenta el no automedicarse precaución, las pastillas como la aspirina, o el Ibuprofeno, pueden ocasionar dengue hemorrágico.

La mejor manera para combatir esta enfermedad es que el paciente debe reposar y tomar agua, agua, agua, agua y más agua. El agua es la única medicina efectiva contra el dengue. La hidratación evita que el dengue dañe el hígado, el riñón y el cerebro. El agua ayuda a levantar las plaquetas y volverlas a la normalidad, agua o suero, no limón ya que este baja la presión, no jugos, no gaseosas, estas bebidas contienen azúcar y el azúcar deshidrata, ante la presentación de los síntomas acude a tu unidad de salud más cercana.