Dan apoyos del programa "Mi patio productivo GTO"

VALLE DE SANTIAGO, Gto.- Se otorgaron los apoyos del Programa “Mi Patio Productivo GTO”, en evento organizado por la Dirección de Desarrollo Social y Rural del Municipio, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) del Gobierno del Estado de Guanajuato, en la Alameda de la ciudad.

En el evento, se dieron cita alrededor de 230 personas, entre beneficiarios y familiares, de las comunidades de Ranchos Unidos, Chicamito, Changueo, Cerro Primo del Carmen, Lagunilla de Mogotes, Paso Blanco, San Felipe de Quiriceo, San Nicolás Quiriceo, Rincón de Alonso, La Barquilla, Plaza Vieja, Presa de San Andrés, Estancia de San Diego, Las Raíces, Salitre de Aguilares y San José de la Montaña.

El evento estuvo encabezado por el Alcalde Alejandro Alanís Chávez; los Regidores del H. Ayuntamiento 2018-2021, Jesús Ignacio Ambriz Hernández y Ramiro Aguilar Martínez; Antonio Bustamante, Supervisor en el Estado del Programa; Patricia Medina Torres, Coordinadora de la agencia; Víctor Manuel Flores González, Director de Desarrollo Social y Rural y Josefina Rodríguez León, como representante de los beneficiarios.

El Alcalde Alejandro Alanís, en su intervención, comentó: “Para nosotros es un gusto, y es también un aliciente y motivación que ustedes tengan este apoyo, donde va a abonar a lo que es el objetivo de este programa, a mejorar la producción de traspatio y la parcela, y con eso incentivar y motivar a la economía rural”, comentó.

El Primer Edil continuó: “Es notable que el Gobernador no esté dejando de lado al campo. Valle de Santiago no ha perdido su vocación agrícola y de producción ganadera. Es algo que debemos seguir apoyando e impulsando. Nosotros hemos implementado un recurso propio para apoyar al campo. Quisiéramos apoyarlo con más. Aquí nos acompañan los regidores de la comisión de desarrollo agropecuario, y que han tenido la sensibilidad de no dejar el campo de Valle de Santiago de lado. Este año hemos invertido cerca de 8 millones y medio en caminos sacacosechas, borderías, etc”, dijo.

El Objetivo del Programa es contribuir al bienestar de las familias y personas de comunidades preferentemente de alta y muy alta marginación, a través del apoyo subsidiario en la modernización de la producción de traspatio y parcela, enfocada hacia el logro de la autosuficiencia alimentaria y el ingreso.

Fueron 140 los apoyos, los que se dividieron en estos conceptos: 6 aspersores motorizados, 2 biodigestores, 4 cisternas de 30 cm 2, 15 desgranadoras eléctricas, 9 desgranadoras manuales, 8 equipos mecánicos para riego agrícola, 15 instalaciones avícolas, 8 instalaciones caprinas, 12 instalaciones ovinas, 2 macro túneles de 100 mts 2, 1 jaula elevada para ovinos, 1 jaula para aves de engorda, 1 lombricomposta, 1 módulo de peces, 6 módulos de tortillería artesanal, 4 molinos multifuncionales, 1 molino para forraje, 20 molinos para nixtamal, 3 sementales caprinos F1 SR y 2 sementales ovinos