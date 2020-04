Continúa sanitización en mercado municipal

VALLE DE SANTIAGO, GTO. (OEM INFORMEX).- El Programa de sanitización de espacios públicos continúa en el mercado municipal, donde se hacen trabajos diarios de limpieza en las instalaciones del mismo.

Los elementos principales de aseo son el cloro, jabón y agua, que son rociados con mochilas fumigadoras adquiridas por el municipio para tal fin, por empleados municipales y locatarios que se han sumado a las labores de aseo.

El Alcalde Alejandro Alanís dijo que en el mercado se tienen instrucciones precisas de sana distancia, y que solo deben entrar dos personas para hacer sus compras: “El mercado no lo podemos cerrar. Es un centro que es nuestra principal fuente de abastecimiento, de recursos para su ingesta, tales como frutas, verduras, carnes”, dijo.

Asimismo, se han ubicado diversos mensajes gráficos a lo largo de las instalaciones de este centro de abasto, con los siguientes mensajes: acudir solo personas que no presenten síntomas (tos, fiebre, sensación de falta de aire), no acudir niños y personas mayores de 60 años, evitar aglomeraciones y mantener una sana distancia mínima de un metro y medio, cubrió boca y nariz al estornudar y no tocarse la cara, además de lavarse las manos con jabón al regresar a casa.

Asimismo, el Primer Edil Alanís comentó que la Presidencia ha implementado diversas acciones y actividades para la contención de la pandemia del COVID-19, en coordinación con el sector salud.

El Alcalde Alejandro Alanís expresó: “A grandes rasgos, las acciones que hemos implementado, por una parte, dentro de la Administración Municipal, suspendimos todas las actividades masivas, tanto de entrega de apoyos como de actividades propias de las diversas direcciones. Casa de la cultura cerró sus cursos. La deportiva, como un centro recreativo, está cerrada. Teníamos pensado habilitar la alberca (de la unidad deportiva), pero dejamos de hacerlo para no dar la tentación”, comentó.

El Primer Edil Alanís continuó: “Los espacios públicos propios del Municipio, como es el caso del jardín municipal y la alameda, están acordonados para evitar que la gente se reúna por las tardes, más ahora que hay mucho calor”, comentó.