Clausura del curso de capacitación

VALLE DE SANTIAGO, Gto. (Oem-Informex).- Se llevó a cabo la clausura de talleres de capacitación para mujeres de comunidades, estas capacitaciones fueron gestionadas por la Dirección de Desarrollo Económico en conjunto con Gobierno del Estado a través de IECA (Instituto Estatal de Capacitación).

La primera comunidad que se visito fue La Tinaja de García, en el lugar se hicieron presentes las autoridades municipales entre ellos Miguel Ángel Zúñiga, Director de Desarrollo Económico, la Directora de Casa de la Cultura Irene Borja Pimentel, , también estuvo presente el jefe de IECA Julio Cesar López López, maestra de IECA Yuriria Rosalba Cruz Montañez y la señora Ma. Patricia Arredondo Trigueros, delegada de la comunidad.

En esta comunidad se impartió un taller de capacitación sobre el uso y manejo de lácteos, con la participación de 15 mujeres de diversas edades, quienes aprendieron a realizar alimentos a base de como es: yogurt, cajeta, rompope, crema, jocoque, postres a base de leche y diferentes variedades de quesos.

En su participación la señora Ernestina Silva, alumna de este taller expreso: “Estoy muy agradecida a las autoridades que hoy nos acompañan por darnos esta oportunidad, a mi edad, yo pensé que ya no podía hacer nada y es difícil porque sé que como yo, muchas mujeres y jovencitas no tienen acceso a la educación, pero estos apoyos nos permiten aprender nuevas cosas que son sin duda un instrumento económico ya que ahora me siento capaz de poner mi propio negocio y generar un ingreso extra para mi familia, muchas gracias”, comento.

La visita continúo en la comunidad de Las Cañas, en donde la maestra Josefina Sandoval impartido un taller de repostería quien estuvo acompañada de María del Rosario García Delegada de esta Comunidad.

En su participación Julio Cesar López López jefe de IECA, dirigió unas palabras a las mujeres graduadas: “Me siento muy contento de estar aquí con ustedes, de ver sus trabajos tan bonitos y saber que estos programas han rendido frutos, es un honor para nosotros poder poner al alcance de sus manos estas capacitaciones, yo sé que ustedes como mujeres son muy responsables y que le ponen mucho empeño a todo lo que hacen, la prueba está en estos trabajos que nos presentan el día de hoy, quiero agradecer a Miguel Ángel Zúñiga, el director de desarrollo económico, porque si hay alguien que se ha preocupado por ustedes, ha sido él, quien constantemente está gestionando estos apoyos para poder hacerlos llegar hasta ustedes, espero les sea de mucho provecho y me daría mucho gusto verlas emprender su negocio a partir de lo que han aprendido en estas capacitaciones”, dijo.