Cierre de escuelas afecta a comerciantes ambulantes

VALLE DE SANTIAGO, GTO. (OEM INFORMEX).- Desde el pasado 17 de marzo del año en curso, se tomo la decisión que por la pandemia del coronavirus se suspendieran las clases en todos los niveles, por lo que desde entonces los comerciantes ambulantes que se colocaban en las salidas de las clases comenzaron a no tener estas ventas.

“Solíamos colocarnos en las afueras de las escuelas, en mi caso a medio día me iba a un jardín de niños y ahí hacia unas ventas, y a la una me iba a una escuela primaria que esta por la alameda, pero ahora con esta del coronavirus que suspendieron las clases, pues no hemos tenido ventas, por lo que si nos cuesta sacar para la comida” comento Refugio Chávez vendedor de frutas.

Esta pandemia ha comenzado a tener consecuencias en lo que es la economía de los vendedores, que vivían al día pues con las diferentes medias de salud que se han tomado en el municipio, como lo es la de quédate en casa afecta a las ventas de los comerciantes como Refugio que se dedican a la venta de frutas con un carrito.

“Sino venida en las escuelas, que por lo general no pasaba, pues solía hacer un recorrido por las calles para seguir vendiendo mi mercancía, pero con todas las medias de salud que se han tomado, como lo de cerrar las calles del centro pues si ya no sé donde vender mi fruta” expreso el comerciantes.