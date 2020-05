Cajones antiguas tiendas de Valle de Santiago

VALLE DE SANTIAGO, GTO. (OEM INFORMEX). – El municipio de Valle de Santiago, es emblemático por muchas cosas, y por sus lugares llenos de historia y misterio que rodean toda la ciudad.

El cronista de la ciudad, Sergio Ruiz Aguilera comenta una de estas “Siempre me ha generado enorme curiosidad, el observar esas antiguas casonas y locales comerciales, que aún quedan de pie en la zona centro de Valle de Santiago, saber quiénes fueron sus moradores, o que establecimientos estuvieron prestando sus servicios en el pasado; lugares llenos de historia y de interesantes anécdotas pueblerinas, es por eso que comencé a rastrear una importante tienda que estuvo a finales del siglo antepasado en pleno centro de la ciudad; todo se dio de manera fortuita.

Recordemos que, en el pasado, a las tiendas de ropa se les conocía como “Cajones”, y es precisamente en esta ocasión, que comentaremos algo sobre el antiguo, y hasta hoy desconocido Cajón de Ropa llamado, “Gran Bazar Universal”; después de meses de investigación, encontré que este establecimiento era una sociedad comercial de ciudadanos franceses, de origen Barcelonnette, conformada por una persona de apellido “Borel” y de los hermanos Constantino y Lezín, de apellidos Derbez Gilly.

Los Franceses Barcelonnettes, eran especialistas en giros comerciales textiles, además de ser grandes importadores de artículos de moda Europea, sobre todo Francesa, que llegaban cada mes en barcos de vapor al puerto de Veracruz, y de ahí transportados en ferrocarril a la ciudad de México, y distribuidos posteriormente al interior de la república, es por eso que el “Gran Bazar Universal” era uno de los cajones de ropa más importantes, al ser el más completo y surtido en Valle de Santiago; para entender lo importante y novedoso de estos establecimientos, tendríamos que ubicarnos en un contexto de época, pues hace 130 años las importaciones no eran tan comunes como hoy en día, y las novedades Europeas eran realmente novedades; Podemos imaginar que estamos en 1895, y visualizarnos entrando a esta tienda, siendo recibidos con ese curioso acento Francés “adelante Señor(ra), a sus órdenes” y pasar a contemplar estos novedosos aparadores, donde se exhibían confecciones Austriacas, Parisinas y Alemanas; zapatos y sombreros para dama y caballero de fabricación americana y europea, telas de fabricación nacional e importada, novedades europeas como,: medias, corsés, guantes, peinetas, pasadores, paños, corbatas y horquillas para el pelo, hilos de todo tipo, listones, abanicos, perfumes, encajes y paraguas, rebozos de seda importados y los famosos rebozos de bolita elaborados en el Valle de Santiago, etc.

Los hermanos Derbez también eran fabricantes de rebozos y especialistas en la fabricación de sombreros de palma.





Claro es, que no toda la población tenía acceso a realizar compras en este tipo de tiendas por su condición económica, por eso había “cajones” con productos nacionales a precios mucho más accesibles, donde se vendía insumos de uso común, como ejemplo,: la tela de manta para hacer camisas, patíos y pantalones, botones e hilos, paliacates, zarapes, cobijas, rebozos, huaraches de correa y sombreros de sollate; artículos de venta tan socorridos y comunes en aquella época, pues formaban parte esencial en la indumentaria cotidiana de aquellos años. Este “cajón de ropa” se encontraba ubicado en la esquina de la antigua calle de “Zaragoza” (Juárez) número 98 y calle Arteaga, lugar donde actualmente se encuentra una óptica.

⬇️Da clic aquí⬇️

Policiaca Cae de una altura de 10 metros a carcamo

En una de las fotografías que publico de 1905 aproximadamente, se alcanza a ver en la esquina referida, parte de la última palabra del rotulo de esta tienda, “Gran Bazar Universal”.

Como dato curioso, se especula que los hermanos franceses que estuvieron en Valle de Santiago, eran tíos de la famosa y finada actriz Silvia Derbez, esto podría ser cierto, pues existe una coincidencia en los apellidos y el origen Barcelonnette, pues el padre de Silvia Derbez, se llamaba Marcel, y comparten los mismos apellidos (Derbez Gilly) que los referidos hermanos Constantino y Lezín. Hace unos días pude contactar por Messenger, al productor de radio, escritor, conferencista y músico jazzista, Alain Derbez, sobrino de Silvia Derbez, donde le comento el motivo de mi consulta, el cual amablemente me respondió que no estaba seguro, pero que le preguntaría a alguien que sabe sobre su árbol genealógico, y que posteriormente me contactaría, es por eso que de momento no podemos afirmar o negar el supuesto parentesco con la famosa familia Derbez.

Para 1903, la sociedad comercial con “Borel” ya no aparece registrada, quedando como socios solamente los hermanos Derbez.

Parece ser, que el “Gran Bazar Universal”, se traslada posteriormente a contra esquina de calle Arteaga, para desaparecer finalmente en 1915, dejando atrás una etapa de esplendor comercial durante el Porfiriato, y dar lugar al nacimiento de otro famoso cajón de ropa francés.