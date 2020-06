Cajón de ropa 'El Nuevo Mundo'

VALLE DE SANTIAGO, GTO. (OEM INFORMEX).- El cronista independiente de la ciudad, Sergio Ruiz Aguilera comenta que el municipio de Valle de Santiago, es emblemático por muchas cosas, por sus lugares llenos de historia y misterio que rodean toda la ciudad.

“El Porfiriato fue una etapa de bonanza para los comerciantes franceses barcelonnettas en México, cuando estalla la revolución Mexicana, estas tiendas empiezan a tener problemas de suministros, aunado a la entrada de Francia a la primera guerra mundial en 1914, donde el gobierno francés convoca a todos sus ciudadanos que viven en el extranjero, a regresar a Francia para integrarse al ejército y pelear por su patria en la primera guerra mundial; existe una versión de que los hermanos Derbez fueron convocados a combatir en la guerra, acudiendo por acuerdo solamente Constantino, el cual muere en combate, poco tiempo después de incorporarse como soldado en el ejército francés, quedando solamente Lezín a cargo del “Gran Bazar Universal”, el cual finalmente cierra sus puertas, para abrir una nueva tienda sobre calle Juárez 186 esquina con Arteaga, llamada “El Nuevo Mundo”; solo que las condiciones ya son diferentes, pues el país se encuentra en plena revolución mexicana, y los hacendados que eran sus mejores clientes, pasan por una de sus peores etapas, incluso “El Nuevo Mundo” no escapó al rigor de la revolución, pues fue saqueado un 23 de Enero de 1917, por las huestes del revolucionario villista de origen vállense Macario Silva.

Lezín como buen comerciante y emprendedor, se ajusta a las nuevas circunstancias y modifica la forma de hacer negocios, comenzando con esta nueva tienda, que si bien ya no tiene aquella espectacularidad de las importaciones europeas, comienza a diversificar su capital, por ejemplo se dice que mandó traer zapateros franceses para que enseñaran a fabricar calzado fino, a los aprendices Vallenses, también instaló una maderería donde estuvo posteriormente el cine Guerrero, comenzando a fabricar muebles y ataúdes de madera, incursionó en la agricultura comprando dos predios que rebautizo como “El Senegal” y “Miramar” el primero en honor a la entidad territorial francesa más importante en África, actualmente república del Senegal, y el segundo en memoria del segundo emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, que construyó y vivió en el castillo de Miramar, en Trieste Italia; Lezín seguía fabricando sombreros de palma y rebozos, si bien la tienda tenía competencia, seguía siendo una de las mejor surtidas, pues seguía conservando los productos de importación aunque a menor escala, además de productos nacionales de primera calidad como, sombreros de carrete, paraguas, telas, listones, encajes, corsetería, zapatos finos, ropa y accesorios para mujer y hombre, y un sinnúmero de artículos que se vendían en estos cajones de ropa; inicialmente la casa de los hermanos Derbez estaba en la casa marcada con el número 79, de la calle Arteaga, posteriormente Lezín ya sin Constantino, compra la antigua casona de Juárez 187, lugar donde se encuentra actualmente la presidencia municipal, este la restaura y se cambia a vivir en ella, investigando me comentaron algo curioso, que al estar cambiando un cielo de manta de la habitación que actualmente corresponde a la tesorería municipal, al manipular con herramientas una esquina, empezaron a caer al piso una buena cantidad de monedas que estaban escondidas en ese rincón de la casa, otro detalle por el cual recuerdan al Francés, es porque le gustaba izar la bandera francesa cada 14 de Julio, día conmemorativo de la toma de la bastilla y día nacional de Francia, en recuerdo y honor a su país de origen.

Lezín Derbez era un francés nacido en Barcelonnette en 1876; ya en México, se había casado con una mujer vállense, matrimonio del cual solo tuvo un descendiente varón en 1929, el cual muere a muy temprana edad, he platicado con personas de Valle de Santiago que lo conocieron solo de vista, y lo recuerdan como un hombre bajito de estatura, blanco, de complexión gruesa y con un acento extraño al hablar; hay quien me comenta que el “Nuevo Mundo” al inicio de los años 40’s, ya no contaba con el esplendor que tuvo años atrás; posiblemente entre los varios negocios del francés, ya la tienda no era relevante, o posiblemente a su edad, ya no tenía el mismo ímpetu para atenderla, “El Nuevo Mundo” cierra su ciclo prácticamente a la muerte del francés, ya que Lezín Derbez G. fallece un 11 de Mayo de 1945 a la edad de 70 años.

En el mismo año, posterior al deceso de Lezín, su viuda vende esta hermosa casa al municipio para cambiar la sede del ayuntamiento, Todavía muchos de nosotros conocimos la antigua fachada de esta tienda, pues el lugar se encontraba cerrado y abandonado, donde todavía se alcanzaba a leer su rótulo, “El Nuevo Mundo” era como si el tiempo se hubiera detenido, esto debido a que no se podía intervenir la construcción por problemas con la sucesión de bienes, no fue sino hasta 1979 que esta propiedad es finalmente vendida, y se convierte en un local de alquiler, donde recuerdo que estuvo primeramente la mueblería Vieyra; a partir de 1987, se empiezan a realizar las modificaciones a la construcción como la conocemos actualmente.