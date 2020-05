Buenas ventas para tortilleros a domicilio

VALLE DE SANTIAGO, GTO. (OEM INFORMEX).- Desde que se dieron los primero casos de coronavirus en el país, se comenzaron a tomar medidas de salud, como el lavado de manos, el uso de gel antibacterial, y la iniciativa quédate en tu casa, en esta ultima varios comerciantes, sobre todo los repartidores les a beneficio ya que sus productos los ofrecen hasta la puerta de las casa.

“Nunca nos ha ido mal, si bien antes dábamos varias vueltas para encontrar a las amas de casa, ahora pues todo el día se tienen que quedar en sus hogares lo que nos ayuda ya que nuestro recorrido en mas rápido, y si vendemos unos kilos más que antes de esta pandemia”. Comento Saúl Vázquez.

*Van ofreciendo por las colonias el producto de tortillas.

La tortilla en los mexicanos, es de suma importancia para su alimentación, pues esta es un alimento que no puede faltar en la meza, por ello las personas ahora que están en sus hogares buscan la mera de que no les siga faltando pese a que no puedan salir, por ello los repartidores de este producto al logrado tener buenas ventas.

⬇️Da clic aquí⬇️

Círculos Sebastián presenta “Tu y Yo somos uno mismo”

Local Son ya 52 muertos por coronavirus en Guanajuato

“A mí como repartidor, me ha ayudado que la gente no salga de casa, pues las encuentro en ella, y por lo tanto acabo mi ruta más rápido, y pues no gusta poder ayudar a la gente a que no salga de sus casas, ayudando aun que sea acercarles las tortillas a sus hogar.” Expreso Saúl Vázquez.