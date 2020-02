Baldíos convertidos en basureros en la Zona Sur

VALLE DE SANTIAGO, Gto.- Habitantes de la colonia San Juan, señalaron que derivado a la falta de cultura de vecinos para esperar el paso del camión recolector de basura, han convertido los baldíos de las inmediaciones en tiraderos de basura de los que emanan olores fétidos.

“Los días de recolección de basura se han vuelto un verdadero cochinero en la colonia, porque hay quienes desde mucho antes de que pase el camión dejan sus bolsas de basura en las esquinas, hay quienes en lugar de esperar el camión avientan su basura ahí en el baldío y eso atrae perros que rasgan las bolsas, luego los del camión además de llegar tarde no entran por todas las calles lo que aumenta esta problemática”, refirió Bernardo Gasca.

A pesar de ello, algunos vecinos del lugar consideraron que la problemática no deriva de que el camión no ingrese a todas las calles, si no que el personal de limpia no recolecta la basura que se encuentra dentro de los baldíos, que es donde la gente deja sus desperdicios pese a que no vaya a pasar el camión recolector.

Esta problemática se vería disminuida si los vecinos no dejaran basura en las calles los días que no pasa el camión recolector, sumándose a aquella que se queda cuando los animales rasgan las bolsas, además de tener la cultura de no tirar la basura en los lotes baldíos.