Arrancan tres obras más del programa 'Conectando Mi Camino Rural'

VALLE DE SANTIAGO, GTO. (OEM INFORMEX).-El Presidente Municipal Alejandro Alanís Chávez continúa realizando giras por la zona rural del Municipio dando continuidad al Programa de Conservación de Caminos “Conectando mi camino rural”, con inversión municipal y estatal, realizado por la Dirección de Obras Públicas y coordinado por la Dirección de Desarrollo Social y Rural, con supervisión de la Secretaría de Desarrollo Alimentario y Rural (SDAyR).

En estos arranques de obra, se siguen observando las medidas de sana distancia y el uso de cubre bocas, como el protocolo que recomienda el sector salud, e inhibir el contagio del COVID-19, coronavirus.

Alcalde estuvo en tres puntos del municipio.

En esta ocasión, el Alcalde Alanís Chávez estuvo en tres puntos del municipio, para la conservación de los caminos de acceso de las comunidades de La Isla, Plaza Vieja y Granjas Rojas, que tienen una inversión conjunta de más de 5 millones 300 mil pesos.

Este Programa en total va a tener 5,724 beneficiarios directos, de las comunidades de Pozo de Aróstegui, Plaza Vieja, Granja Rojas, La Isla, Cerro Prieto del Carmen, Noria de Mosqueda, Rincón de Alonso, San Antonio de Pantoja, San José de Pantoja, San Vicente de Garma y Zapote de San Vicente.

La meta comprende 14.03 km de caminos, con un costo total de $32,012,410.85 (treinta y dos millones doce mil cuatrocientos diez pesos 85/100 M.N.).

Camino de acceso a Granjas Rojas

El Primer Edil Alanís hizo la inauguración e los trabajos de conservación del camino de acceso a la Comunidad de Granjas Rojas, en su primera etapa.

El Alcalde Alanís aprovechó el evento para hacer conciencia de la fase tres que se está viviendo con respecto a la contingencia sanitaria del COVID-19.

El Alcalde Alanís Chávez comentó: “Este camino desde hace ya vario tiempo lo estábamos pidiendo tanto instancias estatales como federales. La federación lamentablemente nunca nos escuchó. Afortunadamente ahora con la generosidad del Gobernador Diego Sinhue, y aportación municipal, es posible llevar a cabo este inicio de obra”, dijo.

El Alcalde Alanís continuó: “Yo sé que ustedes tienen toda la intención de que el camino llegue hasta la carretera, y también nosotros, no crean que no. Simplemente como fueron varios caminos los que entraron, que tuvimos la autorización, vamos por una etapa, pero la idea es hacerlo todo. Primeramente alcancemos a hacer un poco más, o si podemos hacer todo este año bien, y si no, cuenten con ello que para el siguiente año estemos concluyendo”, comentó.

Camino de acceso a La Isla

En la Comunidad de la Isla, se inició la conservación del camino de acceso a la comunidad, en su primera etapa.

El Primer Edil Alanís se dirigió a los beneficiarios, y habló con respecto a la pandemia: “Si paramos la Obra Pública, entonces el golpe económico es más fuerte, Por eso el Gobernador (del Estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo) nos ha pedido que empecemos con las obras, para que se active un poco la economía”, “Hay que cuidarnos. Este mes es el más complicado, el más difícil, no nos confiemos. Lamentablemente ya una persona en Valle falleció por esta enfermedad (COVID-19), una persona que se contagió sin saber cómo, igual que ustedes, o nosotros, que iba a su chamba y venía. Entones no hagamos confianza y cuidémonos mucho”, comentó.

Camino de acceso a Plaza Vieja

También arrancó la conservación del camino de acceso a la Comunidad de Plaza Vieja. La selección de las obras a ejecutar fue mediante las propuestas que hace los mismos ciudadanos, por medio de comités organizados que han coordinado en Desarrollo Social y Rural, y se priorizan según las necesidades, para que el re-curso se aproveche al máximo, y que llegue al mayor número de personas.