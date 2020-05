Aprueban acuerdo para el plan especial de contingencia

VALLE DE SANTIAGO, GTO. (OEM INFORMEX).- Se aprobó de manera unánime por parte del H. Ayuntamiento 2018-2021 el acuerdo del Plan Especial de Contingencia SARS-CoV2 (COVID-19) en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, dentro de la Vigésima Sesión Extraordinaria del cuerpo colegiado, llevado a cabo en las instalaciones de Casa de la Cultura.

El acuerdo contempla la necesidad de intensificar las acciones preventivas, determinando las siguientes medidas:

a)Se aplican de manera más estricta las medidas que han sido asumidas por el H. Ayuntamiento Municipal, el Gobierno del Estado así como las decretadas por el Gobierno Federal a través de sus autoridades sanitarias a partir del día 09 nueve de mayo de 2020.

b)A partir del día lunes 11 de mayo del presente año y hasta el 21 de mayo de 2020, se ordena la suspensión temporal de las labores a todos los negocios cuyo giro sea catalogado como no esencial de conformidad con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, artículo primero emitido por la Secretaría de Salud, y que se encuentren establecidos dentro del perímetro formado por las calles Allende a Carranza y Obregón a calle Libertad.En tanto que, a los negocios con doble giro, esenciales y no esenciales, deberán restringir el ejercicio del comercio no esencial, dejando únicamente abierta la actividad esencial.

c)Los negocios catalogados como esenciales, podrán continuar con sus actividades siempre y cuando apliquen de manera más estricta las medidas emitidas por las autoridades sanitarias, el H. Ayuntamiento, El Gobierno del Estado de Guanajuato y el Gobierno Federal. Por lo que deberán exigir a todos los usuarios para el ingreso a sus comercios el uso de cubrebocas durante su estancia permitiendo el ingreso de solo una persona por familia.

d)En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones correspondientes de conformidad con el Plan Especial de Contingencia SARS-CoV2 (COVID-19) en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato.

El acuerdo se realizó dado que el Municipio se encuentra en la fase 3 de la contingencia sanitaria provocada por la pandemia COVID-19, fase en la que se presenta el mayor punto de transmisión comunitaria. También se acotó que las medidas se anexan a las previamente dictadas y publicadas por el H. Ayuntamiento, y podrá modificarse debido a la atención que deba prestarse al desarrollo de la contingencia sanitaria.

Asimismo, se exhorta a los ciudadanos a que, de manera disciplinada, atienda las recomendaciones que el Consejo de Salubridad General, el Gobierno del Estado de Guanajuato y las autoridades municipales han decretado.

Este acuerdo es de conformidad a los acuerdos emitidos por el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud del Estado, los acuerdos aprobados por el H. Ayuntamiento del Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, al Plan Especial de Contingencia SARS-CoV2 (COVID-19) en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, así como el acuerdo del 7 de mayo del presente año de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud del Estado con los 46 municipios.