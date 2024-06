Apoya empresaria a los artistas en Valle de Santiago

La empresaria vallense Aida Granados Guzmán hace 12 años pensó en apoyar a los artistas que se dedican a las desarrollar sus creaciones y actualmente en la Ex Hacienda de San Javier permite a las y los pintores, fotógrafos y bailarinas, al igual que todas las personas que destacan en este ámbito, que ahí expongan sus obras y presenten sus creaciones.

En entrevista con El Sol de Salamanca explicó que estas actividades, como lo es la restauración de las puertas de las Ex Haciendas, las implementó primero en San Javier en un concepto llamado El Almacén, ya que así le pusieron al lugar los propietarios hace varios años.

Por el momento, el primer trabajo que realizaron fue el que llevó a cabo el maestro de las clases de pintura en el Conalep, Pedro Figueroa, quien plasmó una bella obra en una de las puertas en el lugar.

Aida Granados Guzmán manifestó que hace nueve años tuvieron la primera restauración, la pintaron y muchas personas acudieron al lugar a verla.

De esta manera, el Almacén abre sus puertas a todos los artistas de la República Mexicana y en especial a los de Valle de Santiago ya que se busca apoyar la cultura y todo lo relacionado al arte, aunque en el lugar no se conservan vestigios de hace muchos años, por lo que es importante apoyar y promover el arte, que la gente conozca la historia y la importancia de las puertas y de las Haciendas.

Al respecto, Aida Granados manifestó que son muy importantes las Haciendas, ya que en Italia se les conoce como empresas, ya que los comerciantes y los dueños de las fábricas dicen “vamos a nuestras empresas, a nuestros negocios y algunos de ellos tienen haciendas, estos negocios de antaño se conocen como lugares museográficos que son sitios reconocidos a nivel internacional”.

De esta manera, agregó que ellos se consideran como guardianes de las haciendas ya que de acuerdo con los italianos “y claro también de los mexicanos son negocios de antaño, a través de las residencias de los artistas queremos promover su arte y que la gente vea lo que realizamos en la Ex Hacienda de San Javier”.

Finalmente, dijo que las ex Haciendas o las Haciendas no solamente son para organizar fiestas, sino que son lugares históricos que permite brindar no un alimento para el cuerpo sino que un alimento para el alma ya que las Bellas Artes nos brindan un gran significado para todos.

Las puertas de las Ex haciendas tienen más de cien años de historia. / Fotos / Lupita Toledo

Las bailarinas

En lo que respecta a las bailarinas del Instituto de las Bellas Artes que realizaron una representación en la Casa de la Cultura con una puerta de la Ex Hacienda de San Javier comentaron que están contentas con la invitación que les hicieron.

Viridiana Barroso López, una de las jóvenes participantes, manifestó que ella empezó a bailar danza hace siete años, por lo que el mensaje que brindan tanto ella como su compañera de baile cada persona lo deben de interpretar y cuidar las puertas de los lugares que tienen mucha historia.

“Para mí el bailar con la puerta y luego ingresar a ella es como comunicarme con mi amiga y compañera, quien realiza también muchos movimientos, por lo que también la danza es como la pintura, cada persona interpreta un mensaje de acuerdo con lo que ve” refirió.

Viridiana Barroso estudió Danza y Coreografía en el Centro de Investigación del Instituto de Bellas Artes de la Ciudad de México, por lo que está contenta de haberse presentado en la Casa de la Cultura, ya que en cada movimiento brindan un mensaje a los asistentes y espera seguir visitando Valle de Santiago y presentarse en este lugar al igual que en la Ex Hacienda de San Javier.

En cambio, su compañera de nombre Dalia expresó que le gustó presentarse en este lugar, ya que el contar con una puerta antigua como la de la Ex Hacienda San Javier y para ella el significado de bailar en la Casa de la Cultura junto con su amiga Viridiana significa que, a pesar de los problemas, los fracasos, las desilusiones, las personas siempre tendrán una oportunidad en su vida y podrán abrir una puerta, aunque muchas se cierran.

De esta manera, la joven originaria de la Ciudad de México destacó que es la primera vez que se presenta en Valle de Santiago y esperan venir otra vez, por lo cual están contentas por la invitación que realizaron Hugo y la empresaria Aida Granados para actuar en la Casa de la Cultura y en la Ex Hacienda de San Javier.

Finalmente, Dalia manifestó que ella estudió Danza en el Instituto de Bellas Artes y desde el año 2018 forma parte del grupo de Danza Contemporànea de ese instituto que se localiza en la Ciudad de México.

El creador del concepto

Por su parte, el creador del concepto, Hugo Enrique Romero, manifestó que en este año 2024 ellos empezaron sus actividades en el lugar conocido como El Almacén.

“Para mí es un sueño el poder realizar diferentes actividades en la Ex Hacienda de San Javier y contar con el apoyo de la empresaria Aida Granados Guzmán y de su familia, al igual que a todas las personas que se han presentado en el sitio”

Hugo Enrique Romero, quien es Técnico en Diseño, expresó que cada 15 días en el Almacèn de la Ex Hacienda de San Javier se van a presentar a pintores, fotógrafos, artistas, bailarinas y a muchas personas que destacan en las Bellas Artes.