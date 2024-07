Valerio vende sus nieves a bajo costo en la Alameda

Desde hace 32 años, Andrés Dimas Lara se ha dedicado al comercio de nieve y botanas en la Alameda de Valle de Santiago. Todas las personas le conocen como “Valerio”, pues así es como le puso a su carrito donde comercia sus productos.

“Valerio” no sólo es conocido por sus tostadas y sus nieves, sino también porque es un fiel aficionado del equipo Cruz Azul. Incluso, cuando su equipo perdió la final ante el América, tuvo que regalar todo su bote de nieve, ya que prometió que si la Máquina era derrotada por las Águilas, regalaría su producto a las personas que se formaran y lo cumplió.

“Estoy contento porque todas las personas que vienen por sus niños a la escuela primaria Niños Héroes y a la Secundaria Benjamín Lara me conocen, me ubican, mis clientes son los vecinos que viven cerca de la Alameda, los padres de familia, maestros, comerciantes y en especial las niñas y niños; algunos que aún no hablan bien, en lugar de decirme Valerio me dicen ‘quiero una nieve, Yeyo’ o una tostada. También mis clientes son los adolescentes que acuden a clases al Conalep”, contó.

Entrevistado por El Sol de Salamanca en la Alameda, donde porta la playera del Cruz Azul, comentó que acude a vender de lunes a viernes en la calle Chapultepec esquina con Juárez, pero cuando los niños tienen las vacaciones de Semana Santa, de Verano y en diciembre tiene que recorrer las calles de la zona centro del municipio para vender sus productos.

De lunes a viernes vende nieve, tostadas o frituras en su carrito. / Fotos / Lupita Toledo

“Valerio” tiene 47 años y a los 15 años empezó a dedicarse al comercio. En esa época recorría las calles de Valle de Santiago con una carretilla, donde vendía en un bote solamente nieve. Posteriormente compró su carrito para vender nieve, frituras y churros de masa con verdura, la cual vende en bolsa a siete y hasta 10 pesos cada una.

También vende tostadas de frijoles refritos con jamón o con cueritos y una rica salsa de jitomate. Cada una las vende en cinco pesos. Además, la nieve chica, tanto en barquillo como en vaso, lo vende en cinco pesos y el más grande en 10 pesos.

Al ser cuestionado sobre los motivos por los cuales vende sus frituras, tostadas y nieves muy baratas comentó: “desde pequeño he tenido carencias económicas, por lo cual decidí ayudar a las personas con precios bajos, ya que hay padres de familia que tienen hasta tres hijos y el dinero en ocasiones no alcanza para comprar comida, menos una nieve o una botana, por lo cual me gusta ayudar a las personas y que todas las personas, sin importar su edad, puedan disfrutar de la nieve”.

La difícil vida de ser comerciante

Andrés Dimas relató que la vida de comerciante no es fácil, ya que en estos 32 años ha tenido que soportar fríos, lluvias, al igual que el calor que se registró durante los meses de abril y mayo pasados; sin embargo, expresó que para él ser comerciante es algo bonito, ya que hace 32 años conoció a niños que iban al kínder o a la primaria Niños Héroes, a adolescentes que estudiaban la Secundaria Benjamín Lara o al Conalep y ahora son padres de familia, los cuales acuden de manera individual o con sus hijos a comprarle su rica nieve o sus sabrosas frituras o tostadas.

En lo que se refiere al equipo de sus amores, el Cruz Azul, dijo que desde niño en su casa veía la televisión y se emocionaba cada semana viendo los partidos de fútbol.

Familia, su pilar

Al hablar de sus padres, comentó que su papá se llamaba Isaías Dimas García, el cual ya falleció y también se dedicaba al comercio; su mamá se llamaba María Eugenia Lara, la cual se dedicaba al hogar, por lo cual los recuerda con mucho cariño, agradece los consejos que le dieron y en su honor sigue siendo un hombre honesto, trabajador y responsable.

Además, Andrés Dimas contó que debido a que todas las personas le dicen “Valerio”, él y su esposa decidieron ponerle a su hija, quien cursa la educación primaria y quien tiene siete años, Valeria, ya que para ellos es un nombre muy bonito y lo relaciona con su vida de comerciante.

Así, de lunes a viernes, “Valerio” disfruta el estar en la Alameda, vendiendo su nieve, que las personas lo saluden y platiquen con él. Además, escucha en una pequeña bocina canciones de Los Bukis Los Temerarios, Los Yonics, el grupo Viento y Sol, las cuales tiene grabadas en una memoria USB.

En vacaciones tiene que vender la nieve en diferentes calles de la zona centro. / Fotos / Lupita Toledo

“Para mí es muy agradable que la gente reconozca mi trabajo, que me salude. Al igual que vengan a comprarme nieve, tostadas o frituras ya que me permite apoyar a mi familia con los gastos del hogar, al igual que comprar los artículos, las verduras, los vasos desechables y todo lo que necesito para brindarles un buen servicio a todos mis clientes” agregó.