Vacunas no causan enfermedades: AMV

Felipe Aguilar, pediatra e infectólogo, fundador de la Asociación Mexicana de Vacunología (AMV), dijo que las vacunas contra la influenza y coronavirus no pueden causar las enfermedades a las personas que se las aplican y dijo que la percepción que tienen algunas personas está equivocada, ya que los microorganismos muertos que contienen los biológicos solo sirven para la prevención de los virus.

También Puedes Leer:

Local Guanajuato a un paso del naranja

Señaló que este año será importante para obtener avances en materia de vacunación contra la influenza y Covid – 19, principalmente para controlar los contagios de coronavirus, agregó que es importante proteger a niños menores de cinco años y adultos mayores de 60 quienes son más propensos a tener complicaciones en casos de contraer la enfermedad.

El Dato...

Los ciudadanos deben confiar en la aplicación de las vacunas.

“La vacuna de influenza no puede causar la enfermedad por una simple y sencilla razón, es la fracción del virus que ha sido procesada, extraída y purificada a la que nosotros recibimos todos los años, está totalmente equivocado que la vacuna por si misma me cause la enfermedad”.

Exhortó a la población a aplicarse las vacunas, ya que es la principal forma de evitar mayor cantidad de contagios y muertes, reiteró que la aplicación de los biológicos tienen la finalidad de salvar la vida de las personas y dijo que de ninguna forma las vacunas podrían ocasionar daños a la salud de los ciudadanos.









Dijo que para obtener éxito con la aplicación de los biológicos se debe implementar una adecuada estrategia de vacunación y evitar un problema grave de salud como el que se tuvo a nivel mundial al principio de la contingencia sanitaria.

“La mejor estrategia de vacunación fue aquella que se implementó de manera correcta y adecuada y podemos evitar una tragedia como la que se está dando con la Covid – 19 y evitar los casos”.