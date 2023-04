Vacunacion contra covid-19 no se contempla para 2023

A pesar de que en países de Europa y Asia, aplicaron la vacuna bivalente con tecnología ANR mensajero, como son pfizer y moderna durante la temporada invernal del 2022, tal como lo indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS), en México no fue así y a la fecha no se cuenta con un plan de acción de refuerzo de la vacuna contra el covid-19 para este 2023 por parte del gobierno federal y aunque se espera que suceda, no hay señales que indique que será pronto, manifestó, Juan Jesús Martínez García, jefe de Jurisdicción Sanitaria V.

En ese sentido, el jefe de Jurisdicción Sanitaria V con sede en Salamanca, dijo que abstención de aplicarla en Guanajuato y el resto de los estados de la república mexicana, se debió a que el gobierno de México optó por la compra de la vacuna cubana Abdalá, biológico que no está aprobada por el la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), como si lo están Pfizer y Moderna, que además tienen la licencia de ser efectivas en todo el mundo.

“Tanto Guanajuato, como el resto de las entidades federativas decidieron no aplicarla, a excepción del Distrito Federal, en donde no tuvo mayor beneficio y fue casi nula la gente que acudió a vacunarse (...). En Guanajuato tenemos una cobertura superior al 90% e incluso por encima en algunas regiones, en el caso de nuestra jurisdicción estamos por arriba del 95% de acuerdo a los grupos de edad y sexo y esto nos llena de orgullo y tranquilidad porque ya pasó el invierno y como vemos han disminuido al mínimo los contagios de covid-19, así como las hospitalizaciones y fallecimientos que se tuvieron al principio y que no se repitieron durante la temporada invernal”, explicó.

Asimismo, Martínez García, dijo que a través de las “mañaneras”, el presidente de la republica, Andrés Manuel López Obrador, se ha encardado de confirmar que no se compraran vacunas bivalentes y que la vacuna “Patria” esta próxima a llegar, pero a la fecha no se tiene información, ni hay elementos suficientes que avalen haya terminado su etapa de experimentación.

A pesar de ello, el estado de Guanajuato, no ha bajado la guarida y continúa ofreciendo a la población, las pruebas gratuitas para detección del covid-19, tanto de PCR como de antígenos, en todos sus centros de salud.