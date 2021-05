Vacuna da seguridad para seguir adelante

La aplicación de la vacuna anticovid-19 para Jorge Centeno Granados, de 58 años de edad, se ha convertido en una etapa muy importante para su vida, luego de un año de pandemia donde tuvo que esperar con muchas ansias para poder ser inmunizado.

Don Jorge, de 58 años de edad y originario de la comunidad de Valtierrilla, es un fiel creyente de que la vacuna es la herramienta perfecta para poder controlar la pandemia de la Covid-19 que ha golpeado al mundo, por eso, desafiando los peligros de la noche, se movilizó desde el centro de la comunidad hasta la sede de vacunación a las 4:00 horas en su bicicleta, con tal de ser uno de los primeros en recibir el biológico.

Llegó en bicicleta al módulo de vacunación.

DeVivaVoz...

“Es la etapa más importante de mi vida”

Jorge Centeno Granados | Adulto Mayor

Aunque dijo no conocer a ninguna persona que se haya contagiado de Covid-19, está convencido de que la vacuna es el antídoto perfecto que la población necesita para brindar la tranquilidad de salir adelante y dejar de lado el temor a contagiarse.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Vence plazo en INE para la credencial

“Sí me da miedo venir desde mi casa hasta acá a las 4:00 de la mañana, porque es un lugar muy apartado del pueblo y la situación de seguridad no está muy bien, pero es que vacunarse te da seguridad para seguir adelante y ya no andar con el Jesús en la boca de que nos vaya a pegar ese covid-19”, dijo.

La vacunación ya era necesaria en la vida de Don Jorge, quien desde hace un año desea regresar a sus actividades y que invitó a la población a acudir a los módulos de vacunación para ser inmunizados y de esta forma se puedan defender del coronavirus.