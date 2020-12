Vacuna contra la Covid-19 no se debe politizar: Obispo

El obispo dela Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, consideró preocupante que la vacunación contra la Covid-19 pudiera tomar tintes políticos y llamó a la clase política a establecer una estrategia conjunta que permita poder vacunar a la mayor cantidad de personas, pues no deben morir más personas por descuido político.

En entrevista, Enrique Díaz Díaz dijo que desde su perspectiva el plan original de vacunación parecía correcto, pero de pronto comenzaron a surgir dudas y se perdió la claridad en la forma en que se aplicará la vacuna contra la Covid-19, sobre todo con qué criterios se haría la selección de los estados que la recibirían en un primer momento, pues si las vacunas contra la influenza se han retrasado en varios estados, qué se podría esperar de este biológico con el que se pretende hacer frente al coronavirus.

“A mí sí me preocupa que se pueda politizar y aunque presentaron un plan de vacunación, ojalá se tengan los recursos y la forma de hacer la distribución.

“Del modo en que lo planteaban me parecía algo razonable, sin embargo han surgido muchas dudas, desde la primera cantidad que reciben, no parece suficiente para hacer el programa que están haciendo, hasta las influencias siempre de unos u otros y que si ahorita ha sido dificultad distribuir la vacuna contra la influenza, que a mí me consta de personas que quieren vacunarse y que no se han podido vacunar porque llega y alcanza sólo para unos pocos, entonces a mí sí me causa preocupación”.

Enrique Díaz Díaz llamó a dejar a un lado los caprichos e intereses políticos, pues lo que está de por medio es la vida de miles de mexicanos que siguen muriendo a causa de la Covid-19.

“Que los gobernadores la quieran adquirir por su forma, está bien, nada más sería tener cuidado de no politizar el asunto y de no hacer caprichos, porque estamos jugando con la vida de las personas, entonces más allá de partidos, más allá de beneficios propios, tenemos que mirar le bien común.

“Si algo nos tiene que enseñar la pandemia es que ya no vamos a ser iguales, necesitamos tenemos más en cuenta todos, necesitamos ser más hermanos todos, uno que se infecte nos perjudica a todos y no debería morir nadie por descuido y menos por descuido político”.

Los 10 gobernadores de la Alianza Federalista, como son el de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Colima y Michoacán, pidieron al Gobierno Federal que les permita comprar sus propias vacunas y así aplicarla en sus estados; sin ebargo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal, Hugo López-Gatell, dijo que esa petición no era posible ni era legal, pues es responsabilidad del Estado Mexicano la vacunación e incluso advirtió que podría haber un posible interés electoral de los mandatarios solicitantes de la vacuna.