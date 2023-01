Vacuna Abdala aún no se aplicará en Guanajuato

Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, dijo que el biológico cubano Abdala contra la Covid-19 aún no se tiene considerado para aplicar a la población en el estado, hasta que no se tenga la confirmación de que es una vacuna segura y dijo que de ser así será aplicada en Guanajuato.





No es apta para aplicar en niños.



En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, dijo que el biológico no ha sido tomado en cuenta en la entidad, pues no se tiene aún la certeza de que es seguro, además de que no se sabe con certeza en qué fase se encuentra.



Señaló que mantienen estrecha comunicación con las autoridades federales para saber si de aprobarse la aplicación del biológico de Abdala y saber si se tendrá que aplicar una vacuna de refuerzo cada año, como los otros biológicos, y si se tienen otras alternativas de biológicos para aplicar, además de Abdala.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

"La única vacuna que se tiene contemplada por la federación hasta el momento es Abdala, todavía no sabemos cuántas podrían llegar a Guanajuato y todavía no la tenemos considerada, hasta saber realmente en qué fase está y qué sea una vacuna segura”, señaló el Secretario de Salud.



Dijo que la vacuna de Abdala aún no tiene reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y refirió que está ocurriendo algo similar como en su momento con la de Sputnik V y CanSino, que no tenían reconocimiento, pero que fueron los biológicos que sirvieron para que hubiera menor número de reinfecciones de Covid-19.





Están a la espera que se confirme que es vacuna segura.





Refirió que hasta ahora en el estado han sido aplicadas más de 11 millones de vacunas, mismas que han dado protección a la población en esta temporada de invierno y lo cual ha permitido que no haya casos de personas hospitalizadas con estado de salud grave.



"Por el momento hemos aplicado 11 millones de vacunas y consideramos que eso confiere protección para esta temporada invernal, ha habido casos, pero no ha habido casos graves de hospitalización, más bien se incrementaron los casos de influenza en esta temporada invernal y esta vacuna cubana tampoco se puede aplicar a niños".