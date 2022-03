Va Guanajuato por ley para frenar plagas en cultivos

La llegada de plantas a través de plantas contaminadas y que no son inspeccionadas por las autoridades federales ha puesto en serios problemas al campo guanajuatense.

Paulo Bañuelos Rosales, secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) de Guanajuato, dijo que buscarán proponer a los diputados locales la creación de la Ley de Sanidad Vegetal, para que haya controles estatales en las platas que son traídas al estado, esto para hacer frente a la falta de inspección federal y que ha generado la proliferación de plagas.



Explicó que en el caso de Guanajuato sostendrán una reunión con productores agrícolas, ya que preocupa a las autoridades estatales la aparición de la plaga asiática droshopila suzukii en cultivos de fresa y palomilla dorso de diamante en cultivos de brócoli, que ponen en riesgo la producción agrícola en el estado.

Por ello, ante la preocupación que han causado ambas plagas, el funcionario estatal explicó que sostendrán un acercamiento con las autoridades legislativas de Guanajuato, para proponerles la creación de la Ley de Sanidad Vegetal, ya que dijo el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ha dejado áreas de oportunidad en materia de inspección de plantas.

Dijo que la aparición de plagas en los cultivos guanajuatenses se deriva de la importación de plantas de otros estados como Michoacán, Jalisco y Baja California que no son inspeccionadas por Senasica y que permiten el ingreso de plantas que ya vienen contaminadas de plagas y que no permiten que la producción sea óptima.



“En el caso de la fresa esas plagas las trajeron los freseros de las plantas que traen de Michoacán, de Jalisco y no dudo que de Baja California que trajeron planta y ellos seguramente lo han de haber traído de Estados Unidos o de Asia y ya se contaminó y ahí tiene que ver Senasica, porque a la hora de introducir plantas de otros países, no hay una buena revisión”.

Dijo que buscan que Guanajuato sea un estado referente en el control de plagas en cultivos, ya que actualmente se tiene una problemática seria por la aparición de drosophila suzuki y por la palomilla dorso de diamante y dijo que por ello están trabajando para dialogar con los legisladores locales y tomen en cuenta la problemática e impulsen una Ley de Sanidad Vegetal.Refirió que es necesario contar con una ley estatal para que la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) de Guanajuato tenga la facilidad de tener un mayor control de plagas en el estado y a su vez ayudar a los productores agrícolas a que no obtengan pérdidas, pues por ejemplo la plaga asiática pone en riesgo la producción en mil hectáreas de fresa.Añadió que el próximo 18 de marzo sostendrán una reunión con viveristas dedicados a la producción de plantas para cultivo, en la cual dialogarán para exponer la problemática que aqueja a los cultivos.