Uso de cubrebocas se mantendrá como recomendación

La positividad de casos nuevos de Covid-19 en Salamanca está por abajo del 20% que se registran a nivel mundial, sin embargo, será hasta que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud decreten que la pandemia se ha convertido en endemia cuando se emitan nuevas disposiciones, mientras eso no suceda el uso de cubrebocas se mantendrá como una recomendación, no obstante, se sigue invitando a la población a no bajar la guardia ante el riesgo de una nueva oleada.

En los últimos cinco meses solamente un día se han registrado seis casos.

En ese sentido, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria V, Juan Jesús Martínez García, dijo que “la positividad de casos nuevos en jurisdicción sanitaria es muy baja, llevamos ya 5 meses del año y en estos cinco meses el día que más casos hemos tenido son seis, pero no representa ni la tercera parte de los días transcurridos en dos años de pandemia”.

Te puede interesar: Mantendrán empresas de CTM uso de cubrebocas

Señaló que actualmente el número de pacientes hospitalizados se mantiene en cero pese a los pronósticos de que después de la Semana Santa y Sábado de Gloria se esperaba una nueva oleada de Covid-19, afortunadamente no habido nada, sin embargo, esto no debe ser motivo para bajar la guardia ante la pandemia, sobre todo ahora que en otras partes del mundo como Nueva York, Shanghai o China, se registró un nuevo repunte.

“Considerando que llevamos un desfase de tres a seis meses en base a lo que a ellos les sucede, yo creo que no estaría de más que así como ellos esperaban un rebrote o una oleada nueva aunque de menor impacto por la vacunación, no debemos de bajar la guardia hasta que la organización panamericana de la salud o la organización mundial de la Salud define que la pandemia ya es endemia”, explicó.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Indicó que el usar el cubrebocas en espacio cerrados es solamente una recomendación, esto de acuerdo a lo señalado por el secretario de Salud, por lo menos hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud, decreten la pandemia como endemia.