Usar cubrebocas de forma permanente la mejor forma de evitar Covid 19

El epidemiólogo Rafael Sánchez Leyva refirió que el único método para detener los contagios de coronavirus es el uso permanente del cubrebocas, ya que dijo que el virus se encuentra en la saliva y la tela del cubrebocas impide que las partículas que emiten por la boca las personas asintomáticas contaminen a personas vulnerables, señaló que mientras las autoridades sanitarias no encuentren una estrategia para manejar la pandemia, los contagios y decesos seguirán al alza.

Dijo que mientras las farmacéuticas que se encuentran fabricando las vacunas contra el coronavirus, la población debe traer puesto el cubrebocas todo el tiempo, ya que al hablar se expulsan partículas que son la principal causa de transmisión del virus.

"Hasta ahorita no hay mejor forma de protegernos que usando el cubrebocas todo el tiempo, el cubrebocas funciona como una barrera para detener la cadena de contagios pero la población no ha entendido de usarlo siempre".

Manifestó que las autoridades federales deben de comenzar a idear una estrategia para convencer al grueso de la población del país a principalmente usar cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente y mantener la sana distancia, medidas que son indispensables para lograr aplanar la curva de contagios.

Explicó que las autoridades federales no han sabido implementar una estrategia para evitar más casos positivos y decesos, agregó que el uso del cubrebocas es una práctica muy sencilla que no han logrado inculcar en la ciudadanía.

"Es una situación muy sencilla, primero la gente no hace caso en ponerse el cubrebocas, no cuesta nada y las autoridades no han podido planear una estrategia para que se logre aplanar la curva de contagios".