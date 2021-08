Uriel tuvo que desertar de la escuela ante falta de internet

El regreso a clases está a la vuelta de la esquina y se prevé que un aproximado de 125 mil alumnos, del nivel básico, pertenecientes a la región centro sur, retomen las clases de manera presencial, pero existen casos como Uriel que no están en sus planes regresar a las aulas, ya que la pandemia le impidió continuar con sus estudios, mientras que otros lograran regresar pese a las complicaciones económicas que sufrieron.

Monse afrontó un reto difícil como ama de casa y madre.

Tras el cierre de escuelas en todo el país por la pandemia del Covid-19, Uriel Medina, como todos los estudiantes, se enfrentó al reto más grande de su vida, al tener que introducirse en el modelo de aprendizaje en línea y que luego lo llevó a desertar del nivel medio superior ante la falta de Internet, para forjarse un futuro en el comercio del nopal.

"Se me hizo muy difícil estudiar de manera virtual, se me complicó por la falta de Internet porque vivo en un rancho donde casi no llega este servicio. Yo estudiaba en el Conalep de Valle de Santiago, y aunque sacaba buenas calificaciones terminé dejándola, en su lugar desarrollé una gran interés por el trabajo del campo y aquí estoy", detalló el joven.

Quería ser maestro

Uriel, al igual que todo joven, tenía previsto un proyecto de vida, él soñaba con dedicarse a la docencia pero la pandemia se encargó de alejarlo de la escuela y lo orilló a buscar otro camino que terminó por gustarle.

Estudiantes entusiasmados por el regreso a clases.

A diferencia de su hermano, ahora Uriel tiene bien claro que su futuro está en el comercio, invirtiendo y espera que le vaya mejor en el campo para poder independizarse de su papá y construir su propio porvenir en la vida.

El reto de las clases en línea para los padres

Guadalupe Monserrat Rodríguez Argüello es madre de tres pequeños y ama de casa, las clases en línea implicaron un gran reto, pues tenía que cumplir con las labores del hogar y a su vez a resolver las dudas que sus hijos tenía mientras aprendían en casa, por ello consideró necesario el regreso a clases, pues también dijo el regreso a las aulas ayudará a reforzar los conocimientos y disipar las dudas de sus hijos.

"Yo veía que mis hijos se quedaban con dudas y eso era aún más complicado porque luego teníamos que esperar a que la maestra las resolviera, o consultábamos el Internet y a veces no se encuentra todo", explicó.

Entusiasmo por el retorno a las aulas

Los estudiantes son el sector de la población que desea regresar a las aulas ya que considera que solamente de esta manera su aprovechamiento académico será mejor.

Adán Zavala es un joven salmantino que este ciclo escolar comenzará en primero de secundara, “me siento muy contento de poder iniciar mi secundaria de manera presencial, la verdad este último año en la primaria se me hizo complicado, no me gusta estar viendo mis clases desde la computadora, además quiero conocer a nuevos amigos, pero sé que esta vez tendré que traer siempre mi cubrebocas y lavarme las manos más seguido".

Marisa Zavala ingresará a cursar el tercer grado de primaria y de igual manera se encuentra emocionada por retomar las clases presenciales, “me gusta ir a la escuela más que estar en casa, porque en mi salón aprendo más y veo a mis amigos".

La madre de los niños, Isabel, dijo que los mandará con total seguridad de que en las escuelas de sus hijos se están tomando las medidas de salud, además de que ella en casa tomará también las suyas; comentó que en cuanto a lo de los útiles escolares aún no ha comprado todo el que se pidió, pero ya lleva gran parte de ello.

Este lunes los estudiantes de nivel básico regresarán a las escuelas para continuar con el proceso educativo que, debido a las condiciones epidemiológicas, se tendrá que desarrollar bajo estrictos protocolos sanitarios.