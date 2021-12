Urgen más espacios para discapacitados

México tiene más de siete millones de personas con alguna discapacidad, lo que equivale al 6% de toda la población mexicana, sin embargo no ha tenido avance en garantizar espacios incluyentes, medios de transporte adecuados y educación e infraestructura para que se puedan desarrollar laboralmente.

Exhorto a los representantes políticos para que mejoren las condiciones de los edificios públicos.

Cecilia Elizabeth Rodríguez Pérez es abogada y activista social, y desde hace 37 años padece de una discapacidad. Sin embargo esta condición no le ha impedido desarrollarse exitosamente tanto en el ámbito familiar y laborar.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad Cecilia envió un exhorto a los representantes políticos del ayuntamiento de Salamanca y del estado para que mejoren las condiciones de los edificios públicos y hagan políticas públicas, para que las personas con discapacidad puedan tener espacios, además del llamado a la ciudadanía para generar esa empatía.

“Tengo 37 años con esta discapacidad, fue por un accidente que tuve a la edad de 15 años y con lo que me he podido movilizar es con la silla de ruedas; enfrentado durante todos estos 37 años ciertas barreras para poder desarrollarme (…), muchos me conocen porque toda mi vida he estudiado y trabajado”.

Cecilia Elizabeth Rodríguez detalló que pese al pasar de los años, México ha tenido muy poco avance en los derechos de las personas con alguna discapacidad, destacó que en temas como transporte y educación falta mucho por hacer.

En la cuestión laboral dijo que es muy poco el esfuerzo que se ha hecho entre empresas particulares y del gobierno, “hay que decirlo, no se les da la plena oportunidad a las personas con discapacidad para poder laborar, que en cierta manera también contribuyen a la sociedad”.

Destacó que el edificio del Poder Judicial en los Juzgados Civiles es uno de los pocos inmuebles que cumple con toda la normatividad desde la entrada, estacionamientos, baños y elevadores para poder acceder, lo que permite a las personas con discapacidad realizarse profesional y laboralmente.

“Caso contario es el edificio de presidencia municipal de Salamanca, el cual sus instalaciones no tiene las condiciones para que las personas con discapacidad se puedan desarrollar, si yo quisiera trabajar en el ayuntamiento ¿qué me pueden garantizar?, aún existen muchos retos en nuestro municipio”, manifestó.

Reiteró que la educación es una de las áreas de oportunidad para poder desarrollarse, seguido de políticas que los gobiernos deben aplicar para incentivar a las personas con capitales para que puedan emprender algún negocio y puedan desarrollarse en un ámbito y colaborar ante la sociedad.