Urge tecnificar el riego en el campo para evitar otra sequía: Agustín Robles Montenegro

Agustín Robles Montenegro, presidente del Distrito de Riego 011, destacó que existe la necesidad urgente de tecnificar el campo para un uso más eficiente y responsable del agua.





Robles Montenegro señaló que hay algunos municipios que han avanzado en este proceso de tecnificación, como Cortazar, Salamanca, Villagrán y Acámbaro.





Durante una entrevista, explicó que la captación de agua de las lluvias recientes debe ser administrada de manera adecuada con el objetivo de prevenir una nueva sequía como la que afectó la región en años anteriores, la cual causó graves problemas tanto en la economía como en la producción.

"Esa sequía nos dio algo de experiencia, actualmente tenemos las presas llenas, y debemos tecnificar el riego para no usar toda el agua de una sola vez y evitar otra tristeza de sequía".





Subrayó la importancia de no repetir una situación crítica para los productores agrícolas y para la economía de los 11 módulos de riego, y destacó que, si bien actualmente no hay recursos disponibles, ya se han iniciado gestiones ante diversas dependencias estatales, como la Secretaría del Campo, para continuar con la tecnificación del riego.

En relación con los avances que se ha obtenido, Robles Montenegro mencionó que el módulo de Acámbaro está muy adelantado, mientras que el canal Coria cuenta con un 40% de tecnificación. Asimismo añadió que para lograr esta meta, se requiere el apoyo de la federación y del estado.

"Siempre lo he dicho, en el Estado de Guanajuato se aporta el 50% de lo que contribuye la Federación, si la Federación pone 50 millones de pesos, el Gobierno del Estado aporta otros 50 para mejorar la infraestructura del distrito", señaló.









Robles Montenegro concluyó que la tecnificación del riego es una prioridad para asegurar la sostenibilidad del campo guanajuatense y proteger el bienestar de los productores frente a futuras sequías.