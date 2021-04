Urge rescatar Cámara de Diputados de Morena y sus aliados: PAN

Eduardo López Mares, presidente interino estatal del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que desde Guanajuato iniciará el rescate y la defensa del país, pues en dos años y medio México ha tomado un rumbo equivocado y que se ha traducido en menor crecimiento económico, más inseguridad y un control errático de la pandemia de Covid-10.

Durante los arranques de campaña a las diputaciones federales en las que estuvo presente, Eduardo López Mares dijo que las y los candidatos de Acción Nacional tienen como objetivo hacer una defensa de la Constitución y de las instituciones del país, pues éstas corren un grave riesgo de ser vulneradas por el actual Gobierno Federal.





⬇️Da clic aquí⬇️

Local Arranca Jorge Romero campaña para buscar la diputación federal

“Por todo esto que está pasando en nuestro país, los ciudadanos y las ciudadanas no podemos quedarnos callados ni cruzados de brazos, hoy es el momento de que todas y todos salgamos a defender al país de los malos gobiernos, hoy tenemos la gran oportunidad de corregir el rumbo de México, con ciudadanas y ciudadanos decididos a mejorar (...) necesitamos mujeres y hombres valientes que defiendan a la Constitución, que defiendan a las instituciones” , dijo el presidente interino el PAN.

Eduardo López Mares señaló que por ello, en este proceso electoral el PAN decidió dar el 47% de sus candidaturas a la ciudadanía, para que puedan ellos aprovechar la plataforma política panista para llevar las demandas ciudadanas a los diferentes cargos de elección.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local [VIDEO] Inicia Itzel Balderas campaña por Diputación Federal

El presidente interino del PAN señaló que Guanajuato es un ejemplo del que calificó mal desempeño del Gobierno Federal, pues por ejemplo en el tema de seguridad la Federación ha liberado a delincuentes y por otro lado ha dejado solo al estado en la lucha contra los grupos criminales.

“Queda claro que la estrategia de abrazos y no balazos no funciona, también queda claro que acusar a los delincuentes con las mamás o con las abuelitas tampoco funciona, en Guanajuato nos duele lo que pasa con la inseguridad, es una tarea que no admite tregua, es una tarea que no admite pausas, es una tarea de todos los días y de los tres niveles de gobierno.

“La tranquilidad de nuestras familias es prioridad de nuestros candidatas y candidatos, por todo esto debemos decirlo claro y fuerte: Acción Nacional y sus candidatas y sus candidatos estamos listos para defender a México”.