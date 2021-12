Urge regularizar Centros de Rehabilitación

Irapuato, Gto (OEM – Informex).- José Narro Céspedes, Vicepresidente del Senado de la República, señaló que es urgente la regularización de Centros de Rehabilitación y que el Estado Mexicano atienda y reconozca el tema como un problema de salud que propicia el aumento de incidencia delictiva, ya que las personas con adicción a drogas cometen hasta tres delitos para obtener dinero y seguir consumiendo.

Señaló que en el país no hay políticas públicas para atender a los ciudadanos con problemas de adicciones y dijo que es importante que las autoridades de gobierno deben comenzar a atender el asunto, ya que es uno de los principales factores que propician la detonación de incidencia delictiva.

Con atención de adicciones bajará incidencia delictiva. Fotos: Marco Bedolla | El Sol de Irapuato

“Dijo que actualmente son centros particulares y asociaciones quienes dan apoyo a las personas con adicciones, sin embargo, señaló que es necesaria la intervención de las autoridades de gobierno, ya que mientras el asunto no sea visto como un problema de salud seguirá la incidencia delictiva.

Los centros que apoyan a la gente que tiene adicciones son centros particulares, fundaciones, pero el estado mexicano no se ha hecho cargo de entender que es un problema de salud que es una enfermedad y que tiene que ser atendida, no hay protocolos, no hay estrategias y no hay políticas para atender a estos millones de mexicanos que hoy tienen problemas por el consumo de drogas que caen en la adicción”.

Expresó que las adicciones también han desencadenado otros conflictos sociales como la desintegración familiar y violencia familiar, ya que los efectos de las drogas conducen a la violencia, y la mayoría de los consumidores son personas que no trabajan y que luego incurren en hechos delictivos.

Destacó que con la regularización de los Centros de Rehabilitación se pondrá un alto a los delitos que se cometen y que no son denunciados ante las autoridades.

“Un adicto es muy propenso porque no trabaja el adicto y tiene que recurrir a ver de dónde saca dinero para mantener el tema de sus drogas y se dedican a lo que son delitos sociales, robo de casa habitación, robo de vehículos, robo a transeúnte y eso es lo que hay que evitar dándoles un tratamiento a esta gente, un adicto comete tres delitos por día y hay millones de adictos en el país, imagínense cuántos delitos hay que no se reportan y es importante atender a esta población”.