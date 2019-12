Urge regular armas de fuego en México: BEAG

Carlos Origel Arrache, presidente de la Barra de Abogados del Estado de Guanajuato, propone que para atender la problemática con las armas de fuego en México, es necesario que estas se permitan como defensa personal, pero que exista una ley que obligue a un registro para su regulación y, así, la gente tenga un uso responsable.





Hay un trafico ilegal de armas en México, pero impresionante, entonces tiene que haber una ley que permita un registro, para que la gente pueda tener legalmente un arma, pero que sea usada para lo que realmente es: guardar la integridad física.





El presidente de la Barra de Abogados del Estado de Guanajuato (BEAG) explicó que en Estados Unidos cualquiera puede ir a una armería y comprar un arma, la que sea; sin embargo, el dueño es registrado, y esto asegura que si llegara a ocurrir un delito con dicha arma, las autoridades sabrían fácilmente quién es la persona responsable.

Por ello, propuso que es necesario que en México se haga un registro real y similar, para que las autoridades sepan cuántas armas hay en el país, así como saber quién es la persona que las tiene, debido a que estas sólo se compran de manera clandestina en el “mercado negro”, mientras que es un negocio legal en Estados Unidos, las cuales llegan a ingresar a territorio mexicano de manera ilegal.

“En México no hay una ley que permita traer un arma al ciudadano, esta prohibido, no esta regulado, pero todo mundo anda armado y esas armas son ilegales, no tienen registro, no tienen nada y a la hora de que alguien las usa no saben nada”.





Entonces una propuesta que se tiene que hacer en México, es que finalmente se les permitía a la gente, pero que alguien registre y se haga responsable que lo que sea que pudiera suceder con esa arma.

El presidente de la BEAG también sugirió que las armas de fuego puedan usarse como defensa personal, pero con su debido registro y medidas de restricción, pues aseguró que también así, se podría saber cuántas armas de fuego hay en todos los estados del país, y a la vez, se evitaría que sean usadas para sacar ventaja de algo o alguien y dañar su integridad física.