Urge localizar a desaparecidos: Obispo

El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, dijo que hace falta mayor aplicación en las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas.

Luego de que las familias de personas desaparecidas denunciaron que hace falta más apoyo por parte de las autoridades para la búsqueda de sus familiares, Enrique Díaz Díaz señaló que es preocupante la cantidad de personas que se encuentran desaparecidas, incluso las que únicas que han sido encontradas han sido a través de las fosas clandestinas localizadas en los municipios.

Enrique Díaz Díaz comentó que es necesario agilizar la búsqueda de las personas desparecidas.

Por ello, el obispo de Irapuato mencionó que hace falta una mayor aplicación por parte de la Fiscalía General del Estado para localizar a las personas que aún se encuentran desaparecidas, debido a la incertidumbre de la que sufren las familias.

“Me ha tocado atender algunas personas que se han quejado de esta falta de apoyo, a mi me impresiona la cantidad de desaparecidos, basta con tomar los datos de las fosas que han aparecido. Sus familiares tienen derecho a saber dónde esta, entiendo que has sido sobrepasadas las investigaciones y toda la atención por tantas victimas y tantos desaparecidos, pero no podemos dejar de buscarlos”.

El obispo de Irapuato mencionó que hace falta mayor trabajo de las autoridades para la localización de las personas desaparecidas, mientras que reiteró su apoyo en las mujeres en el paro nacional Un Día sin Nosotras, pero no apoya el aborto ni el matrimonio igualitario

Apoya a las mujeres, pero no al aborto

Señaló que no aprueba el aborto ni el matrimonio igualitario, pero sí la lucha de la mujer para erradicar la violencia.



EL obispo de Irapuato señaló que aunque apoya el movimiento nacional de las mujeres que será realizado el próximo nueve de marzo y la defensa de la vida de todas ellas, no esta de acuerdo con el aborto ni el matrimonio igualitario.

Mencionó que es necesario que tanto mujeres como hombres recuerden el valor de la vida y la dignidad igualitaria, donde no sólo tienen que luchar por los feminicidios, sino también por otras problemáticas como la discriminación y la violencia.

“No estoy de acuerdo con el aborto, ni en el matrimonio igualitario, pero si en la defensa de la vida de la mujer, luchemos por la igualdad que nos falta mucho, hay discriminación, no lo podemos negar, hay violencia, y que se ponga en evidencia un día, que bueno, si es con el paro, si es manifestándose o trabajando, necesitamos ser consistente de esto, pero que esto no nos lleve a otros excesos ni a decir que aprobamos otras posturas que no son nuestra idea ni juzgamos que sea a defensa de la mujer”.