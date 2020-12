Urge en Salamanca nuevo hospital IMSS

El Gobierno Municipal gestionará ante el estado los apoyos necesarios para la compra o donación de un terreno de hasta cuatro hectáreas para la consolidación de un Hospital de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con capacidad para 140 camas.

La actual clínica ya no es suficiente, aún con las adecuaciones que se le han estado realizando para dar atención a la población salmantina, informó la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz.

Señaló que se cuenta ya con la autorización del Gobierno Federal para su ejecución, sin embargo no se cuenta con el terreno idóneo para este proyecto que implica la necesidad de un predio de entre tres y cuatro hectáreas.

Aclaró que no se trata de una clínica sino de un hospital con capacidad para 140 camas. “Tenemos ya la autorización, sólo falta el terreno, eso no ha permitido no tener es proyecto cristalizado, pero está en ese proceso”, dijo la alcaldesa.

La demanda de la población de este municipio requiere de un hospital que tenga la infraestuctura suficiente, además de la capacidad, como el tema del área de estacionamiento para trabajadores y derechohabientes.

Se habrá de insistir y “ojalá que el estado apoye para comprar un terreno, o si tuviera un terreno en el municipio” para poder hacer realidad este edificio, dijo al señalar que espera que el Ayuntamiento también apruebe este proyecto “porque la salud es prioritaria”.

Consideró que la clínica actual del Seguro Social es pequeña y al tener ya un tiempo de vida útil suficiente, a pesar del mantenimiento y adecuaciones, la necesidad es mayor.