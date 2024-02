Urge director de Seguridad Pública en Salamanca

Durante casi seis meses Salamanca se ha visto relegado de las reuniones operativas, en las que de manera coordinada mandos estatales y federales, establecen esquemas para atender la incidencia delictiva propia de cada municipio de Guanajuato; al no contar con un director de Seguridad Pública capacitado y acreditado para su participación en este ejercicio al que no puede acceder quien se ha desempeñado por casi medio año como encargado de despacho de la instancia municipal, así lo reveló Raymundo García Gómez, presidente del Observatorio Ciudadano.

“No puede ser que un Secretario de Ayuntamiento, sea Secretario de ayuntamiento y coordinador de Seguridad (…) que se diga que está todo cubierto, no es cierto, no hay modo de cómo una persona ocupe dos puestos de tanta importancia y que en ese sentido no está capacitado para estar haciendo ese tipo de acciones o planeaciones, segunda no tiene la autoridad, ni la oportunidad de entrar a juntas de seguridad al no estar acreditado en ese sentido, tiene que tener un examen de control de confianza y una serie de requisitos que no cumple”, asentó.

En este contexto, el funcionario ejemplificó que esta situación es similar a la cual el porqué Comisario de la corporación no pudo asumir la dirección general, “para temas de seguridad se tiene que cumplir un perfil específico, sobre todo en cuestión de mandos, entonces siempre se queda al margen Salamanca con las juntas, muchas o pocas que se realicen con las demás autoridades porque no entre nadie y se quedan relevadas a las indicaciones el general de la Guardia Nacional o del Estado, y no hay una voz que se levante y diga que está pasando en Salamanca”.

En cuanto a la presencia y operatividad de la policía, García Gómez cuestionó la capacidad que se tiene en función del poca fuerza que se tiene de parte de la instancia para atender las necesidades de las más de 150 comunidades y 220 colonias, ya que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidades cada localidad debe contar por cada mil personas 1.8 policías, a pesar de ello, Salamanca tras siete generaciones cuenta con menos de 150 elementos, de los 491 con que se debiera contar de acuerdo a su índice poblacional, cuyo promedio en México es de 0.96 en términos generales.

“Creo que se han estado graduando cadetes, creo andan 35 cadetes, no sé cuántos policías hay 120 o 150, pero dividido en tres turnos nos toca de 40 policías al turno, al día, para una población de casi 300 mil habitantes, es muy poca la cobertura que nos pueden dar aunado a que no hay coordinación con la Guardia Nacional y el Estado, no hay una estrategia, por lo menos que pongan a funcionar las cámaras, que utilicen la tecnología, pero ni eso”, consideró.

Salamanca cuenta con 285 cámaras de video vigilancia del programa Escudo, cuatro en cada uno de las cuatro salidas del municipio lectoras de radiofrecuencia que permiten detectar vehículos robados y dar seguimiento visual presuntos hechos delictivos, de manera local se cuenta con la operación de 32 cámaras operativas al 100%, dando un total de 317.

Recurso

Para este año el presidente municipal César Prieto informó que se realizará la licitación pública nacional para adquirir equipo de video vigilancia, para el cual se cuenta con un recurso de 15 millones de pesos, para tener una mejor cobertura y mejorar la respuesta de las autoridades.