Únete a la campaña de donación de sangre

En Salamanca y gran parte de México menos del 1% de la población acude de manera voluntaria a donar sangre en las unidades de salud, lo que significa que la cultura de donación representa un desafío importante para este sector, en ese sentido, María Alejandra Sandoval Mendoza, responsable de puesto de sangrado y servicio de transfusión sanguínea en el Hospital General de Salamanca, invitó a la población participar en la campaña por el Día Mundial del donante de Sangre que se conmemora este viernes 14 de junio.

De manera mensual, el Hospital General de Salamanca recibe a tres personas como voluntarios para la donación. Este bajo índice de participación se debe a los mitos que rodean a este procedimiento como son el desarrollo de enfermedades como anemia y falta de conciencia sobre la importancia de la donación y sus repercusiones en salvar vidas.

En Salamanca y el resto del país, la donación voluntaria es menor al 1% / Sanjuana Medrano/El Sol de Salamanca

Los requisitos para ser donador son simples: presentar identificación oficial con fotografía, abstenerse de consumir alcohol durante los días previos a la donación, y no haber tomado antibióticos o antiinflamatorios en los últimosAdemás, es necesario no padecer enfermedades infecciosas tener al menos un año desde la última sesión deEn ese sentido, la responsable de puesto de sangrado y servicio de transfusión sanguínea en el, dijo que a pesar de la importancia vital de laMuchas personas temen que donar sangre les cause anemia o que no se recuperarán de la pérdida. Sin embargo, es importante destacar que el cuerpo humano tiene la capacidad de regenerar la sangre, permitiendo a los donadores dar múltiples veces a lo largo de su vida.

, explicó.Finalmente, invitó a la población a unirse a la campaña de donación de Sangre el próximo 14 de junio de de 7:00 a 11:00 de la mañana, en el