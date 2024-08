Forma parte de la Academia de Seguridad Pública de Salamanca: ¡Salario de más de $21,000 mensuales!

La Academia de Seguridad Pública del Municipio de Salamanca invita a la ciudadanía a formar parte de la Academía de Seguridad Pública Municipal de Salamanca, ofreciendo un salario superior a los 21 mil pesos mensuales.

El Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Salamanca invita a la población salmantina mayor de edad y con ganas de mejorar la seguridad en el municipio de Salamanca, a formar parte de la Academia de Seguridad Pública.

Dentro de los requisitos que deben de presentar los interesados en pertenecer a la academia de seguridad pública pueden acudir a las instalaciones del Complejo de Seguridad C4 con dos copias del acta de nacimiento; dos copias del CURP actualizado, tres copias del certificado del último grado de estudios por ambos lados, dos copias de la identificación oficial, (INE vigente); cartilla militar liberada dos copias; tres copias del Currículum Vitae actualizado; dos copias del comprobante de domicilio reciente (No mayor a 3 meses); dos copias del buró de crédito; dos copias de los estados de cuentas bancarias con que cuentes (Cuentas de ahorro, nómina, cheques, tarjeta de crédito, caja de ahorro, etc.); dos copias del acta de matrimonio (En su caso); dos cartas de recomendación laborales y/o personales (No familiares); dos copias de los últimos tres meses de recibos de nómina; copia de licencia de conducir (Preferentemente); solicitud de empleo con fotografía; número de seguro social.

Por otro lado, si alguno de los interesados si ha formado parte de una corporación policial, pueden agregar CUP y en caso contrario, agregar CUIP. Además se ofertan un sueldo de 21 mil 516.90 pesos al mes, además de tener beneficios como una beca mensual de ocho mil pesos, uniformes y almuerzo.

Al término de la capacitación se cuenya con servicio profesional de carrera, desarrollo profesional, estética laboral, seguro de vida, prestaciones de Ley, becas académicas para hijos, acceso a crédito de vivienda y canasta y vales de despensa.

Para cualquier información también se poe a disponible el número 464 64 14 500 ext. 4060, así como las páginas oficiales del Gobierno Municipal.