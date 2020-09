Una semana más el semáforo naranja

Salamanca Gto.- El Secretario de Salud, Daniel Díaz indicó que pese a que el porcentaje de positividad por coronavirus en el estado ha descendido, el Semáforo Estatal permanecerá una semana más en naranja.

Durante el mes de julio de cada 100 pruebas de Covid -19 que se realizaban en el estado, había un porcentaje de positividad de más del 60 %, sin embargo conforme al avance de la epidemia sanitaria, el porcentaje ha bajado y ahora se encuentra alrededor de 30%, no solo en Salamanca sino en todo el estado.

El secretario señaló que “en el municipio, los más afectados por coronavirus oscilan entre los 20 y los 45 años, pero lamentablemente quienes más han perdido la vida son personas de 50 años en adelante, más hombres que mujeres, con una relación de dos a uno, por lo que la invitación es a seguirse cuidando”.

Ante un eventual cambio en el Semáforo Estatal el funcionario puntualizó que las medidas no se pueden relajar, pero para evitar que los casos positivos aumenten es recomendable el uso del cubre bocas, el lavado de mano frecuentes, el distanciamiento social y evitar realizar cualquier evento en espacios confinados o cerrados.

Recordó que luego de que Salamanca fuera uno de los municipios donde se registraron las primeras defunciones; el trabajo realizado por la Jurisdicción Sanitaria V en conjunto con los distintos hospitales del municipio mantuvo a la ciudad con un porcentaje de positividad menor al resto del estado.

Sin embargo, el incremento de movilidad por cuestiones laborales y sociales ha provocado que siga habiendo casos.

“Esta contingencia se ha prolongado ya casi 7 meses es muy difícil pedirle a las personas que se queden en sus casas sobre todo por cuestiones laborales pero sí hay que hacer una identificación de riesgos y sí no tenemos que estar en una actividad que represente peligro no hay que estar, porque el riesgo está latente mientras haya personas susceptibles”

El secretario enfatizó en que un cambio a semáforo amarillo no es verde por lo que no será posible reactivarse de manera normal, no habrá vacuna este año y no hay un tratamiento especifico ni para Guanajuato, México y el mundo , factores que la población deberá considerar para tener más consciencia.