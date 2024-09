¿Una botanita? Oswaldo Durán Rojas, cuatro décadas de deleitar a salmantinos con cueritos y patitas de cerdo

Salamanca, Gto.- Las botanas son opciones gastronómicas que consumen 97% de los mexicanos y en Salamanca las hay producidas con la piel, manitas, oreja y trompa de cerdo y es tan delicioso su sabor que se han posicionado entre las favoritas de la población.

Y es que ya sea para disfrutar un evento deportivo, una reunión con los amigos, una tarde películas o simplemente para una comida diferente, las botanas derivadas del cerdo son para muchos un manjar y si bien se pueden encontrar en todos los municipios del corredor industrial, así como en la mayoría de entidades del país, para Oswaldo Durán Rojas la venta de estos alimentos se ha convertido en un oficio que ha mantenido de manera artesanal desde hace cuatro décadas.

Un nicho de mercado que se comenzó a explotar a partir de la segunda mitad de 1970.

La carne de cerdo es una de las más consumidas por los guanajuatenses, además de ser más económica que la carne de res. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, la producción de cerdo en canal en 2023 fue de 26 mil 539 toneladas en el estado; esta carne se utiliza para preparar gran cantidad de platillos y es rica en nutrientes y vitaminas, además de que posee una de las fuentes con mayor concentración de proteínas, ya que cuenta con ocho aminoácidos esenciales. Asimismo, ayuda a fortalecer el sistema nervioso en los niños y acelera el proceso de asimilación de nutrientes durante su crecimiento.

Aunque el origen histórico de los encurtidos se encuentra en la antigua Mesopotamia, donde se dice que llevan preparándose alimentos con esta técnica desde hace más de cuatro mil años, las botanas que incluyen cueritos, orejitas, manitas y trompa de puerco es un nicho de mercado que se comenzó a explotar a partir de la segunda mitad de 1970 en Salamanca.

Las botanas son opciones y alternativas gastronómicas que consumen el 97% de los mexicanos.

Comerciante de cuarta generación en Salamanca, Oswaldo Durán Rojas inició con su negocio hace ya 38 años, en cuyo oficio aprendió a procesar este tipo de alimentos que se han posicionado en el gusto de los salmantinos.

“Comenzamos ya bien en 1986, al principio el producto me lo traían de León, pero a poco a poco me fui enseñando a elaborarlo y hoy es un producto 100% salmantino y al que le hemos dado nuestro toque especial, tanto en sabor, como en calidad, lo que nos ha mantenido vigentes por ya casi 40 años. Aunque el comercio sea uno de los oficios con mayores altibajos, mi negocio me permitió sacar adelante a mi familia que hoy en día mis hijos y mi nieto lo han aprendido, para producir y seguir ofreciendo nuestros productos que elaboramos de manera artesanal”, compartió.

Además de las botanas derivadas del cerdo, Oswaldo Durán Rojas produce algunas otras como el cacahuate en vinagre y encurtidos mixtos, los cuales se marinan en un vinagre de chiles casero que él mismo prepara, recetas que se han convertido en una tradición familiar.

“Con el paso de los años fuimos aprendiendo, mejorando nuestras recetas, hasta dar en un punto justo de balancear los sabores propios de nuestra materia prima y el vinagre en el que se marinan”, agregó.

En la explanada norte del mercado Tomasa Esteves se encuentra el establecimiento “Botanas Durán”, un lugar en el que sus clientes encuentran una gran gama de productos para cualquier tipo de ocasión o evento.

Al igual que Oswaldo Durán Rojas existen más productores locales que día a día ofertan sus productos en la central de abasto, con el objetivo de mantenerse en el gusto de la gente, principalmente en esta temporada de fiestas patrias en que los cueritos y demás botanas tienen una mayor demanda.