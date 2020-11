“Una belleza la gente de aquí", dice hondureño limpiaparabrisas

Aurelio salió de Honduras, su país de origen, huyendo de las inundaciones y de una crisis económica, más “cruda” que la que atraviesa México. Se encontró en esta ciudad con gente cálida que no “los ha dejado sin comer” a él, su esposa y dos hijos menores. Se adaptó a trabajar en un crucero citadino en donde encontró la solidaridad de un grupo familiar que se dedica a limpiar parabrisas en los cruceros.

“Agradecido con la gente de Salamanca. Una belleza la gente de aquí. No se como pagarles todo lo que han hecho por nosotros”, dice con acento del típico hondureño que llega a México y aun no asume el modo nacional.

En el crucero Aurelio convive a diario con Diana y los hijos de esta, Guadalupe, Alberto y Miguel a quienes conoció en el crucero y ahora hacen team para limpiar los parabrisas en la esquina de Faja de Oro y Veracruz.

Diana sale desde las nueve de la mañana cpon sus dos hijos, Alberto de 10 y Miguel de nueve años y su hija, la mayor, de 13 años Lupita. Ahí coinciden con Aurelio, quien llegó hace tres años de Santa Rita Honduras, acompañado de sus dos hijos y su mujer huyendo del hambre y de las inundaciones. Ahora sus hijos ya tienen nacionalidad mexicana y el y su esposa son sólo mexicanos por adopción.

Dice la joven señora que su esposo es ayudante de albañil y con un salario de sólo 800 pesos “le anda batallando. Salimos cada semana casi del chongo... Yo tengo mis drogas y no me gusta que me anden buscando..vendo luego el Vive 100, salgo y lo vendo en las calles. Le gano tres pesos”.

Su hija Guadalupe cursa el segundo de secundaria, Alberto va en quito y Miguel está en cuarto de primaria, pero ahora no atienden a los programas de la escuela a ya que solo tienen un teléfono móvil y se lo deja eventualmente a cada uno para las tareas.

“Me dicen que no me pueden dar cuadernillos por que son para las comunidades rurales. Esos me servirían para que estudiaran y cumplieran con sus tareas. Luego les piden trabajos para imprimir y la situación económica es difícil”, dice.

Mientras atiende la entrevista Miguel le grita a Aurelio para que se acerque y con una actitud relajada y festiva se acerca el hondureño, quien no deja ir aun sólo automovilista para brindarle sus servicios.

Señala que en Honduras la situación “es difícil por las inundaciones y la pobreza...Bendito sea Dios aquí la gente nos ha ayudado. No nos ha dejado sin comer. Nos ha regalado ropa, nos han ayudado y si nos siguen ayudando que bueno”.

Lleva tres años en México y se dice bendecido y agradecido con todos. “Con toda la gente que nos ha dado...la gente que nos ha brindado la ayuda. Gracias a ellos comemos, tenemos ropa, calzado, mi familia no sufre de frío, porque nos han regalado cobijas. Igual si la gente tiene cosas que nos regale o un trabajo que nosotros le podamos ayudar, a qui estamos siempre...”.

El trabajo que Aurelio realiza siempre con optimismo le ha dejado una imagen en extremo social que le permite obtener la gratificación de los automovilistas. Esto le genera diariamente unos 250 pesos de ganancias que lleva a su casa para sostener a su esposa y a sus dos hijos.

El trabajador en situación de calle dice que antes las autoridades municipales los retiraban del crucero, pero ahora ya no. “Han entendido como está la situación, es mejor trabajar honradamente que estar haciendo tonterías”.

Con su trabajo, agrega, su hijo puede ir al kinder y viven honradamente de su labor. En Salamanca han logrado tener la ayuda de la sociedad y le da gracias a Dios de poder estar haciendo este esfuerzo para que sus hijos “no sufran lo que uno viene batallando”.